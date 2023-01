Le succès de M3GAN alimente le débat sur la meilleure poupée tueuse avec les fans de Chucky

La position de Chucky au sommet de la montagne en tant que poupée tueuse suprême du genre d’horreur a été menacée par le succès de M3GAN. Surperformant avec ses débuts en salles, M3GAN a encaissé plus d’argent que Avatar : la voie de l’eau ce week-end pour devenir le film n ° 1. Mieux encore, le film est arrivé avec un score presque parfait sur Rotten Tomatoes, la plupart des téléspectateurs et des critiques étant satisfaits du film. Tout cela garantit que plus M3GAN les films vont arriver, et il est clair qu’il y a une nouvelle poupée tueuse en ville qui est là pour rester.





Sur les réseaux sociaux, le Chucky et les personnages de M3GAN se disputaient de manière ludique avant la première du film. Avec M3GAN maintenant sorti, les fans du nouveau film la déclarent à peu près la nouvelle championne, qualifiant le succès du film de grande victoire qui pourrait faire du personnage une nouvelle poupée tueuse préférée pour certains fans d’horreur.

« m3gan vient de donner un coup de pied à Chucky et de le traîner dans la boue », comme le lit un tweet.

Et comme une autre personne le dit, « M3GAN a vraiment mangé le cul raggedy de Chucky ! C’est un robot, un thérapeute, un tueur en série, une icône de la mode et la prochaine pop girl ! C’est LE MOMENT. »

Bien sûr, Un jeu d’enfant les fans défendent Chucky de la M3GAN les fans disent que le nouveau film est suprême. Comme le dit un tweet, « Je vois beaucoup de comparaisons entre M3GAN et Chucky et je veux juste dire que je place fermement mon drapeau dans le camp de ce dernier. M3GAN est à bien des égards la même histoire que Chucky, juste avec la technologie moderne . »

Pendant ce temps, un autre fan de Chucky utilise un clip de l’original Un jeu d’enfant jeter un appui derrière la rousse. La vidéo est de la scène où le personnage de Catherine Hicks menace de jeter Chucky dans le feu s’il ne parle pas, à quel point il l’attaque physiquement en utilisant un langage très coloré.

« Quand quelqu’un dit M3GAN est meilleur que Chucky », dit le tweeter.

Et certains fans espèrent simplement que ces deux poupées pourront régler cela une fois pour toutes dans un film croisé. Peu importe de quel côté les fans sont, un tel film serait un incontournable pour les fans de M3GAN et/ou de Chucky.

« Je suis assis ici en attendant juste Chucky contre M3GAN : L’aube de la guerre des poupées« , plaisante un fan.





M3GAN a été un succès instantané

Gérard Johnstone réalisé M3GAN. James Wan et Akela Cooper ont écrit l’histoire, Cooper écrivant le scénario. Le film a été produit par Wan et Jason Blum. Il met en vedette Violet McGraw, Allison Williams et Jenna Davis.

Dans le film, « M3GAN est une merveille d’intelligence artificielle, une poupée réaliste programmée pour être le meilleur compagnon d’un enfant et le plus grand allié d’un parent. Conçu par la brillante roboticienne Gemma (Get Out’s Allison Williams), M3GAN peut écouter et regardez et apprenez alors qu’elle devient amie et enseignante, camarade de jeu et protectrice pour l’enfant auquel elle est liée.Quand Gemma devient soudainement la gardienne de sa nièce orpheline de 8 ans, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), Gemma n’est pas sûre d’elle et n’est pas préparée à être mère. Soumise à une pression intense au travail, Gemma décide d’associer son prototype M3GAN à Cady pour tenter de résoudre les deux problèmes, une décision qui aura des conséquences inimaginables.

M3GAN joue maintenant dans les salles. Vous pouvez voir d’autres réactions des fans ci-dessous.