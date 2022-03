Le succès de Batman fait que les sceptiques initiaux de Robert Pattinson mangent leurs mots

Le Batman est enfin sorti en salles, donnant à tout le monde Robert Pattinson comme nouveau Dark Knight. Dire que le film a été un succès au box-office serait un euphémisme avec les bénéfices qu’il a générés, gagnant sa place au deuxième meilleur week-end d’ouverture à l’ère de la pandémie. De plus, il a suscité de vifs éloges de la critique, et la plupart de tous ceux qui ont vu le film n’ont eu que des choses élogieuses à dire sur la performance de Pattinson en tant que Bruce Wayne, alias « The Batman ».

Tout le monde ne prévoyait pas Le Batman être un tel succès, cependant, lorsque la nouvelle du casting de Pattinson a été annoncée en 2019. Beaucoup s’étaient rendus sur Twitter pour commenter la nouvelle, déclarant que le casting n’était pas un bon choix et s’attendant à ce que le film finisse par devenir un flop . Pattinson a fait taire ces critiques avec le film faisant exactement le contraire de cela, et à la lumière du succès du film, de nombreux fans de Le Batman trouvent amusant de revenir en arrière et de lire certains de ces tweets négatifs de 2019.

FILM VIDÉO DU JOUR

« C’est comme si Warner Brothers voulait que ce film échoue. Même s’il donne une performance incroyable, personne ne le prendra au sérieux en tant que Batman », avait prédit une personne à l’époque.

« Et le DCEU ne peut pas comprendre pourquoi ils ne réussissent pas? » a réfléchi un autre utilisateur de Twitter. « Honnêtement, je peux trouver de meilleures façons de détruire 200 millions de dollars. Ruiner le personnage de bande dessinée le plus emblématique. Quelle blague. »

Notant qu’ils n’aimaient pas non plus crépusculeun autre tweeter a écrit : « Je sais bien !! J’ai vu ça la nuit dernière. Pourquoi diable l’auraient-ils choisi pour jouer à Batman, il n’a même pas ce look ! Je n’ai pas vraiment aimé quand il jouait un vampire !! «

« Il y a eu 3 bons acteurs de Batman. West, Keaton et Bale. Les autres ont été terribles », déclare un autre critique de Twitter qui n’aime apparemment pas trop Batfleck non plus. « Pattinson peut agir mais il n’est pas le bon choix pour Batman. Il est un pas en avant par rapport à Batfleck mais toujours PAS un bon choix. »

Même certains de ces critiques qui se sont plaints en 2019 ont maintenant mis à jour leurs anciens tweets pour admettre qu’ils se sont trompés. Après la sortie du film, quelqu’un a demandé à quelqu’un qui avait initialement tweeté « Je suis bouleversé » de partager ce qu’il pensait maintenant. Pattinson a clairement conquis cet ancien critique, comme en témoigne la réponse.

« Tu sais c’est fou comment après toutes ces années, je n’ai jamais pensé que Le Batman allait être l’un des meilleurs films de bande dessinée de tous les temps, sinon le meilleur. Totalement soufflé mon esprit. Et Robert est mon nouveau Batman préféré, j’ai hâte de voir où ils emmèneront cet univers et ces personnages », a écrit le nouveau fan de Robert Pattinson.

The Batman a rapidement établi Robert Pattinson en tant que chevalier noir préféré des fans





Warner Bros.

Matt Reeves a réalisé Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Avec Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, le film met en vedette Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, John Turturro et Peter Sarsgaard. Le film est une histoire autonome sans aucun lien avec les films précédents, et la porte est ouverte pour une suite. Il semble assez probable que cela se produise, mais nous attendons toujours l’annonce officielle de Warner Bros. Pour l’instant, les fans adorent la vision de Pattinson sur le personnage du nouveau film.





Le Batman joue maintenant dans les salles de cinéma partout.





The Batman Review: Une superbe épopée noire rivalise avec The Dark Knight

Lire la suite





A propos de l’auteur