Lou Teasdale a également parlé des rumeurs de Larry Stylinson entourant Louis Tomlinson et Harry Styles.

La coiffeuse de One Direction, Lou Teasdale, a discuté de son temps avec 1D et de la façon dont le personnel a été licencié pour avoir couché avec eux.

Les fans de One Direction savent déjà que Lou Teasdale, 37 ans, a travaillé en étroite collaboration avec les garçons depuis leur formation sur X Factor en 2011. Maintenant, Lou a parlé de ses expériences avec Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn. S’exprimant sur le podcast Spotify, Sex, Lies & DM Slides, Lou a tout révélé sur le travail avec le groupe.

Plus particulièrement, elle a parlé de Larry Stylinson et de ce qui s’est passé lorsque les membres de l’équipe ont eu des relations sexuelles avec des garçons du groupe.



Le styliste de One Direction, Lou Teasdale, a déclaré que le personnel avait été licencié après avoir couché avec les garçons. Photo: Kevin Winter / , David M. Benett / pour Fudge Urban

Lou a expliqué qu’elle n’était jamais sortie ou n’avait eu de relations sexuelles avec aucun membre du groupe. Elle a dit: « C’était le truc, j’étais avec eux du début à la fin, tu ne peux pas coucher avec eux, c’est assez important [if you want] pour garder votre travail. Encore, [the band are] beaucoup plus jeune que moi donc nous étions au niveau de l’amitié. Non jamais [dated or slept with any of them]. «

Lou a ensuite révélé que les assistants couchaient parfois avec les garçons mais qu’ils avaient été licenciés après. Elle a ajouté: « Certaines personnes venaient, comme des assistants et autres, et pensaient que c’était de l’amour et évidemment ce n’est pas le cas et c’est juste le moyen le plus rapide de perdre votre emploi. Parce qu’alors, ils ont une nouvelle petite amie et elle est dans la pièce et ils ne veulent pas de toi là-dedans. «

Quant à l’équipage en général, Lou, qui sortait avec un membre de l’équipe de scène de 1D, a déclaré: « Tout le monde finit par tomber ou dormir ensemble, ou les deux, tout le monde sait que la merde de tout le monde c’est comme ça. »

Lou a également parlé de Larry Stylinson. Elle a dit: « J’ai encore des millions de filles qui me demandent toujours que Louis et Harry sont homosexuels. Je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est toujours très apparent, c’est une chose tellement énorme. On les appelle ‘larrys’ – un Larry est quelqu’un qui adhère à cette théorie du complot selon laquelle ils sont un couple et que tout le reste est mis en place pour la dissimuler. «

Elle a poursuivi: «Ils croient que moi, la direction, les« fausses »copines, c’est tout un complot pour le dissimuler. [It started] dès le début dans One Direction. Honnêtement, c’est fou. Nous sommes 10 ans plus tard, parfois je ferai un Instagram Live… Je toucherai mon visage et on écrira «touche ton visage si larry est réel» et ils le captureront et ils auront leur preuve. «

Harry et Louis ont tous deux nié à plusieurs reprises les rumeurs et appelé les fans et les médias pour les avoir propagés.

