Le style pointu d’OlliOlli World étourdit dans la bande-annonce de l’E3 2021

L’annonce d’OlliOlli World, et sa surprenante sélection d’art, nous a stupéfaits en début d’année. Maintenant que nous nous sommes penchés sur l’apparence de la simulation de skateboard d’arcade, nous sommes en mesure d’apprécier beaucoup mieux cette bande-annonce. Il n’y a rien de bien nouveau ici : le clip offre un aperçu de Radlandia, le monde fictif dans lequel vous allez trouver des lignes malades et enchaîner des combos fous.

Une autre chose à noter est la bande-son, qui est tout simplement magnifique dans cette bande-annonce. Le jeu devrait sortir plus tard cette année sur PlayStation 5 et PS4, et nous aurons quelques impressions pratiques à partager avec vous très bientôt. Surveillez cet endroit.