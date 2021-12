Le style de combat de Zoë Kravitz et Catwoman dans The Batman : "Nous avons vu des lions et des chats"

femme-chat est l’un des méchants par excellence du Chevalier de la Nuit et a déjà été interprété sur grand écran par de grandes actrices telles que Michelle Pfeiffer, Halle Berry Oui Anne Hathaway. Dans tous les cas, ce personnage avait des séquences d’action où il démontrait sa capacité féline à combattre même les plus féroces de ses adversaires. Selina Kyle n’abandonne jamais.

Les romans graphiques sont un contexte plus divertissant pour expliquer comment il se fait qu’une femme de 55 kilos soit une menace pour un homme à l’intérieur d’un costume qui est une véritable armure et le protège, même, des armes à feu. Dans ce cas, Zoé Kravitz, l’interprète en charge de femme-chat dans Le Batman, a expliqué comment ils ont développé le style de combat du personnage pour la prochaine entrée de Bat Man.

Le style de combat de Catwoman

« Nous avons vu des chats et des lions se battre. On parle de ce qui est possible quand on a ma taille et que Batman est tellement plus fort. Quelles sont mes capacités ? Soyez rapide et plein d’esprit! Nous avons fait un travail au sol intéressant incorporant différents arts martiaux tels que la capoeira et les mouvements félins qui peuvent être considérés comme une danse « , a fait remarquer l’actrice au sujet du style de combat que l’on va la voir déployer dans Le Batman.

Elle a travaillé aux côtés du coordinateur des cascades Rob Alonzo pour rendre les choses crédibles et a loué son travail. Concernant sa chorégraphie, il a déclaré : «Ce ne sont pas seulement des roues de charrette qu’une personne ne pourrait pas faire. Il prend en compte où nous en sommes dans l’histoire et l’élément émotionnel des personnages. C’était très amusant de travailler à partir de là. »

Les différentes avancées de Le Batman suggèrent une approche romantique entre le Dark Knight, joué par Robert Pattinson, et cette mystérieuse femme qui se déguise en félin pour enfreindre la loi : femme-chat (Zoé Kravitz). Dans les bandes-annonces, elle dit au héros qu’elle sait prendre soin d’elle et se demande qui est l’homme derrière le masque. Un autre chapitre de l’histoire de ces personnages mythiques du cinéma contemporain.

