Le studio qui a créé Elden Ring a décidé de récompenser le meilleur joueur du classement avec un prix pour ses réalisations élevées

C’est arrivé au joueur le plus célèbre de Anneau d’Eldenconnu sous le nom de Let Me, Solo, Her.

Aussi connu sous le nom de KleinTsuboi, le joueur a aidé d’innombrables fans de « Elden Ring » à atteindre leur objectif, et en récompense, Bandai Namco l’a récompensé avec un ensemble enviable de goodies ainsi qu’une véritable épée. C’est ce que Let Me, Solo, Her a fait pour gagner ce genre de reconnaissance.

Let Me Solo Her, un nom un peu étrange, fait référence à un personnage du jeu Elden Ring qui a atteint un niveau de renommée sans précédent en très peu de temps.

Tout a commencé avec Malenia, la boss d’Elden Ring, qui est très forte. De nombreux joueurs se cognent la tête contre le mur, encore et encore, essayant de vaincre Malenia. Heureusement, ils n’ont pas à jouer seuls – Elden Ring offre aux joueurs la possibilité de faire appel à un ami pour les aider.

Cela a abouti à d’innombrables panneaux placés à l’entrée de la salle du boss où d’autres joueurs offrent leur aide. Parmi ces signes, on retrouve souvent Let Me Solo Her.

Le personnage n’avait pas seulement un nom étrange – il était très étrangement habillé, ne portant que des sous-vêtements et une cruche sur la tête à côté d’un ensemble d’armes. Cependant, c’est la compétence et le dévouement qui ont fait de Let Me Solo Her un joueur préféré.

Let Me Solo Her se démarque parmi les autres « assistants » disponibles avec un ensemble d’équipements peu orthodoxe, mais malgré cela, il s’est avéré extrêmement habile à vaincre Melania et a aidé d’innombrables joueurs dans une tâche difficile.

En rejoignant le monde de l’invocateur, Let Me, Solo Her fera exactement comme promis – ils combattront le boss pour une victoire absolue.

Les joueurs ont commencé à le reconnaître, et finalement, les fans ont exprimé leur gratitude dans le sous-reddit « Elden Ring », qui est toujours l’un des plus populaires de tous les temps dans cette communauté.