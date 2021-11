Le studio Castlevania a révélé une proposition pour la série Marvel

C’est grâce à ses collaborations ces dernières années avec Netflix que le studio « Powerhouse Animation » dispose d’une grande variété de séries destinées à un public adulte qui ont reçu un très bon accueil de la part des abonnés de la plateforme.

De « Castlevania », « Masters of the Universe: Revelation », « Blood of Zeus » et bien d’autres productions en cours, ce studio d’animation est l’une des forces créatives les plus remarquables et prometteuses du moment, il est donc presque incroyable que une proposition de série inspirée des personnages de Marvel Comics a été rejetée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Lloyd a une idée pour « Rick et Morty »

En 2012-2013, Powerhouse a présenté un projet appelé MARVEL ERA. Le 75e anniversaire de Marvel approchait en 2014 et l’idée était de raconter des histoires courtes pour chaque décennie de l’histoire de Marvel – et d’avoir chaque court métrage inspiré par l’art / l’animation de cette « époque ». (1/10) pic.twitter.com/sJJrv4rlnB -Brad Graeber (@BradGraeber)

14 novembre 2021





Brad Graeber, directeur et chef de l’exploitation de Powerhouse Animation, a révélé via son compte Twitter personnel que le studio avait soumis une proposition à Marvel en 2014 pour réaliser une série spéciale à l’occasion du 75e anniversaire de la société, qui aurait consisté en un série de nouvelles dont les personnages auraient été des modèles inspirés de différentes époques du dessin et de l’animation dans le passé.

Parallèlement à son explication, Graeber a partagé une vidéo promotionnelle réalisée pour la proposition à l’entreprise, expliquant que l’équipe de Powerhouse Animation avait effectué du travail pour Disney Interactive à l’époque, ils avaient donc reçu l’invitation à proposer de nouveaux projets alternatifs. .

Samuel Deats, futur réalisateur de la série « Castlevania2 », a été mentionné comme l’un des principaux membres de l’effectif sur cette proposition, qui aurait inclus un épisode « D-day » de Captain America à la manière des studios Fleischer. , un histoire des X-Men se déroulant dans les années 60 où un mutant dirigeait un culte grâce à ses pouvoirs ou une histoire de Deadpool basée sur le style d’animation des années 90.

Graeber a expliqué que cette proposition a été perdue lorsqu’elle a été mise de côté pendant le processus de transition après l’achat de Marvel par Disney, changeant ainsi le cours de ce que nous percevons aujourd’hui comme le MCU. Pendant ce temps, les membres de Powerhouse Animation ont décidé d’oublier la proposition et de commencer le développement de la série « Castlevania ». Le reste appartiendrait à l’histoire.