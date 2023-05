Le studio ARGENTIN derrière SILENT HILL : ASCENSION

Série

Le jeu vidéo aura un format de série interactive via le streaming dans lequel les décisions et l’histoire dépendront des joueurs.



© Genvid DivertissementL’histoire du jeu et de ses personnages sera écrite en temps réel

Silent Hillde Konami, est sur le point de revenir en 2023 avec quelque chose de complètement nouveau, une série en streaming qui s’inspire de Miroir noir : Bandersnatch et les morts-vivantsil s’agit de Colline silencieuse : Ascension et derrière ce projet ambitieux se cache un studio argentin.

Plusieurs équipes travaillent sur la série, notamment Mauvais jeux de robots, Comportement et le L’équipe de tournage argentine appelée Senscape, un studio d’horreur indépendant qualifié de « merveilleux ». D’autres équipes, telles que le responsable audio, restent secrètes et devraient être annoncées dans quelques mois.

Dans une récente interview avec Polygone, Le PDG de Genvid Entertainment, Jacob Navok, a révélé quelques détails sur le jeutels que les décisions seront prises par le public et que Elle aura un format de série interactive via le streaming comme c’est le cas avec Twitch.

Comment ça marche Ascension de la colline silencieuse? Le résultat sera une série animée qui se déroulera sur des semaines et peut-être des mois, façonnée par l’interaction des joueurs masculins et féminins: « est littéralement une série Silent Hill construite par le publicfait remarquer Navok.

« Si vous n’êtes pas disponible au moment où les émissions ont lieu ce jour-là, vous pouvez participer et vous assurer que votre voix est prise en compte dans les décisions, mais si vous êtes là, vous verrez les résultats des décisions du public en temps réel , mais vous allez aussi jouer. Il y a des séquences qui seront diffusées en directNavok a expliqué à Polygone.

Parce que le programme va se construire petit à petit, les créateurs ne savent pas non plus comment cela se terminera, car ils ont créé plusieurs personnages principaux qui traverseront le cauchemar de Colline silencieuse : Ascension: « Nous avons prévu une belle histoire et quels personnages arriveront à la fin et quels personnages n’y parviendront pas, nous n’en avons toujours aucune idée. »

+ Senscape : le studio argentin derrière Silent Hill Ascension

Selon Senscape, son histoire remonte au 31 octobre 2003, date à laquelle il a été annoncé rayuresun jeu d’horreur pittoresque inspiré de Hammer Film avec des doses de HP Lovecraft et après sa disparition, Agustín Cordes, le réalisateur, s’est aventuré en Amérique latine pour réunir une équipe d’artistes incroyablement talentueux.

Senscape se spécialise dans les jeux d’horreur et se lance dans la production visuelle alors que les artistes mélangent des techniques cinématographiques établies avec le développement de jeux.

