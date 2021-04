Le stress fait brûler l’estomac comme des braises

La comptable Sandra Guerra, 48 ans, a commencé à ressentir de fortes douleurs dans la région abdominale, des brûlures à l’estomac et une gêne physique. Elle a remarqué que ces symptômes ont commencé à apparaître lorsqu’elle traversait une situation stressante.

«J’ai remarqué qu’ils (les symptômes) se sont intensifiés au moment où ma fille avait des problèmes à l’école. Mon médecin a expliqué que lorsque nous sommes dans des situations stressantes, notre corps accélère la libération de cortisol et d’adrénaline, des hormones qui augmentent la production d’acide dans l’estomac. Faire face à la situation dans laquelle ma fille était impliquée a provoqué ce processus qui m’est arrivé et a développé une dyspepsie fonctionnelle, un niveau de gastrite qui atteint tout l’estomac », se souvient-il.

Sandra a recherché un spécialiste qui, après une évaluation clinique et des examens médicaux, a diagnostiqué une gastrite. «Pendant la pandémie, je faisais déjà un suivi médical et un traitement adéquat pour la gastrite (émotionnelle), mais j’ai remarqué qu’après avoir été testé positif au covid-19, j’ai eu des crises d’angoisse qui ont fait apparaître les signes et les symptômes, heureusement, dans un façon plus douce. », dit-il. En plus du suivi avec la gastro, Sandra Guerra fait de la psychothérapie pour aider à gérer le stress et l’anxiété.

Le docteur Gustavo Patury, spécialiste du système digestif, explique que l’estomac est l’organe qui ressent le plus le stress: «L’anxiété causée par le stress libère du cortisol et de l’adrénaline, cela fait que l’organisme produit un excès d’acide à partir du suc gastrique et finit par diminuer. une couche protectrice que nous avons dans l’estomac. L’acidité élevée rend tout le système digestif irrité, provoquant des douleurs et des nausées, conduisant la personne à avoir une gastrite nerveuse ».

Chaque fois que nous ne sommes pas bien, d’un point de vue émotionnel, notre corps réagit. Des sensations telles que l’angoisse, la peur, l’anxiété peuvent déclencher des maladies de l’estomac telles que la gastrite nerveuse ou les ulcères.

«La gastrite est une inflammation qui se produit dans la paroi interne de l’estomac. Ces lésions sont plus superficielles que dans le cas des ulcères, qui aggravent la gastrite et présentent des lésions très profondes à l’intérieur et dans la muqueuse de l’estomac. Les deux sont liés à la santé mentale. La plupart du temps, les complications ulcéreuses surviennent en raison de l’absence de traitement de la gastrite ou de l’utilisation d’anti-inflammatoires et du tabagisme », souligne le spécialiste de la chirurgie bariatrique et métabolique Gustavo Patury.

Il existe d’autres pathologies associées au stress et à l’anxiété, comme le reflux gastro-œsophagien et le syndrome du côlon irritable. «L’intestin est notre deuxième cerveau, en fait, il va plus loin. Il est responsable de la production de la majeure partie de la substance de bien-être (sérotonine). Les décharges d’adrénaline peuvent perturber l’intestin, provoquer des spasmes et éventuellement provoquer, par exemple, des maux d’estomac inattendus », ajoute le docteur Rodrigo Barbosa, chirurgien du tube digestif.

Il souligne qu’en raison de l’isolement social dû à la pandémie de covid-19, de nombreuses personnes ont favorisé des changements dans les habitudes alimentaires. «Beaucoup entrent dans un cycle de changements alimentaires sévères parce qu’ils sont à la maison, provoquant les changements les plus divers, de la constipation à la diarrhée. Ceci est également lié à une anxiété accrue due à la peur qui nous entoure, dit Barbosa ».

En plus de rechercher une alimentation équilibrée, y compris d’être en isolement social, il est nécessaire d’être à jour sur la santé mentale, de l’avis du docteur Rodrigo Barbosa: «Une grande partie de ce que vous ressentez est liée non seulement à votre état émotionnel, mais à ce que vous mangez, comment vous mangez, combien vous mangez et la qualité de la nourriture que nous mettons à l’intérieur. En même temps, nous ne pouvons qu’attendre des jours meilleurs et, en attendant, garder un œil sur ce que nous mangeons, contrôler l’esprit – c’est ce que nous pouvons faire pour améliorer nos vies dans l’espoir de jours meilleurs ».

Le chirurgien Gustavo Patury, spécialiste du système digestif, en convient: «L’un des meilleurs moyens d’éviter les maladies du système digestif est de prendre en charge le psychologique, ainsi que de maintenir un traitement avec un professionnel de la psychologie ou de la psychiatrie (actuellement en ligne ), ainsi que comment suivre une alimentation saine et suivre une routine avec des exercices physiques qui évitent les douleurs et les problèmes d’estomac. Oh, autres conseils de prévention: évitez de manger trop d’aliments acides, de jeûner prolongé, de café, de boissons alcoolisées et de cigarettes », conclut-il.