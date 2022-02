Le streaming lui a donné une autre vie : Futurama revient

in

Hulu

La série animée créée par Matt Groening en 1999 a été diffusée pendant 10 saisons. La dernière histoire a pu être vue il y a près d’une décennie, en 2013.

©IMDBLa série a été relancée pour la troisième fois.

quand en 1999 Matt Groening présenté futuramapour beaucoup ce n’était qu’une copie de plus de Les Simpsons, un renversement de quelque chose qui avait déjà été vu. L’animation a pris du temps mais il a rapidement réussi à gagner l’affection des followers de cet animateur et ainsi étalé sur 10 saisons par la main de Renard. Maintenant, après l’achat de ce studio par Disney le retour d’une nouvelle saison a été confirmé.

Hulu sera en charge de la diffusion des nouveaux épisodes de futurama qui atteindra sûrement la région à travers Étoile+où vous pouvez regarder le reste des 141 épisodes diffusés entre 1999 et 2013. date limite était le médium chargé de confirmer le retour de frire et tous ses amis, avec la particularité que le casting des voix originales (en anglais) a accepté de faire partie de la production. La seule exception est celle de cintreusequi jusqu’à présent ne sera pas interprété par John Di Maggio.

La négociation a duré des mois et Hulu a réussi à conclure un accord pour la production de 20 nouveaux épisodes de la série animée qui seront distribués en deux lots. Il ne devrait faire ses débuts sur la plateforme de streaming qu’en 2023. Au cours de cette période, les nouvelles histoires seront façonnées, une fois le remplacement de DiMaggio comme la voix de cintreuse. Il convient de noter que le robot n’était pas le seul personnage auquel cet artiste a donné sa voix, qui, comme indiqué, n’est pas parvenu à un accord en raison de différences économiques.

C’est la troisième fois que futurama est ressuscité. Il a été diffusé pour la première fois entre 1999 et 2003, date à laquelle il a été annulé avec la quatrième saison encore en développement. Quatre ans plus tard, elle revient grâce aux ventes de DVD, qui la placent dans le caractère d’une série culte, à travers quatre films. Ce n’est qu’en 2010 qu’une saison complète a été réalisée grâce à Comédie centralequi l’a annulé trois ans plus tard.

La colère de l’acteur de Futurama qui ne revient pas

Alors que l’ensemble des voix américaines originales qui composent Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Herman sera de retour, les followers remarqueront une grande absence : celle de John Di Maggio. L’acteur s’est exprimé sur ses réseaux et a demandé de la patience, avertissant qu’il tiendrait ses fans informés de ce qui se passerait, mais n’a rien dit directement sur son absence. Oui, il l’a fait à travers des tweets qu’il a partagés dans lesquels le soutien des fans s’est manifesté. « Sans John Di Maggio futurama Oui Hulu ils peuvent mordre mes fesses métalliques « a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit: « Allez, payez l’homme ! ».

