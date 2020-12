Le streaming illégal pourrait devenir un crime sous le nouveau projet de loi de stimulation COVID-19

Le Congrès devrait adopter un projet de loi de relance massif du COVID-19 dans les prochains jours qui soulagera les cinémas et les lieux de divertissement en direct. De plus, le streaming illégal deviendra un crime, ce qui est une autre victoire pour les studios. Obtenir de l’aide pour ces entreprises et ces individus a été une priorité pour le Congrès au cours des dernières semaines, avec une date limite approchant rapidement pour que tout soit signé d’ici la fin de l’année. Cela leur a également donné le temps d’apporter un intérêt particulier pour le sous-radar.

Selon le nouveau projet de loi actuellement en circulation, le streaming illégal à des fins commerciales pourrait devenir un crime. Le sénateur républicain de Caroline du Nord Thom Tillis a publié sa proposition d’augmenter les sanctions pour diffusion illégale il y a moins de deux semaines, et il semble que cela deviendra une réalité dans les prochaines semaines. Alors que Tillis a utilisé un libellé qui cible spécifiquement le streaming illégal à des fins commerciales, il y a également un libellé dans la facture pour le streaming personnel. Si le projet de loi est adopté dans les prochains jours, la diffusion illégale d’œuvres, y compris des films et des pièces musicales, pourrait entraîner jusqu’à 10 ans de prison.

Le nouveau projet de loi de relance COVID-19 évoque également la modernisation des marques. Si elle est adoptée, les tiers « pourront soumettre des preuves lors de l’examen des marques par le US Patent and Trademark Office ». Enfin, il y a la loi CASE, qui «crée une cour des petites créances que les titulaires de droits d’auteur peuvent poursuivre». C’est la première fois depuis 2012 que le Congrès examine le Stop Online Piracy Act (SOPA), un projet de loi qui a été fortement critiqué par les studios et les consommateurs à l’époque. Le Congrès a finalement déplacé ses priorités du piratage en ligne vers d’autres choses.

Pour l’instant, il semble que les cinémas et les salles de spectacle recevront 15 milliards de dollars d’aide COVID-19 et que les ménages américains recevront une autre série de chèques de relance, même s’ils ne seront pas de 1200 dollars cette fois-ci. Au lieu de cela, les chèques uniques seront établis pour 600 €, ce qui a déjà provoqué des réactions négatives dans tout le pays. C’est la première fois depuis le printemps que le Congrès parvient à s’entendre sur un plan de relance pour le public américain qui satisfait les deux parties. Les grandes chaînes de cinéma ont plaidé auprès du Congrès depuis que la première série de fonds de relance a été épuisée cet été.

Pour l’instant, il semble que le projet de loi de relance COVID-19 sera probablement adopté, ainsi que les nouvelles lois sur le droit d’auteur. Depuis le début de la crise de santé publique, l’abandon des cinémas et des concerts en direct a commencé. L’accent a été mis sur le streaming et il semble que cela restera ainsi dans un avenir prévisible. Cela dit, nous espérons que ce nouveau plan de relance maintiendra certaines entreprises à flot pendant l’hiver à l’approche du printemps. Vous pouvez consulter le projet de loi de relance COVID-19 de plus de 5000 pages sur le site Web House.gov.

Sujets: Streaming