Le streamer Twitch reçoit un don de 100 000 € et reste sans voix

Le streamer coréen Parc Sora est aussi ancien Star de la K-Pop des groupes de filles BULLDOK et PEACE est toujours une idole pour beaucoup de leurs fans. Entre-temps, elle a trouvé un nouveau travail et inspire sa grande base de fans en tant que sora629 sur Twitter, qui suscite également beaucoup d’attention ici. Mais récemment, on s’inquiétait don élevé pour une sensation et laisse ça ancienne idole des adolescents sans voix sera.

Qu’est-il arrivé? So-ra « sora629 » Park a célébré son 32e anniversaire mercredi dernier avec un spectacle de plusieurs heures Diffusion en direct sur Twitch avec tous ses fans. Puis soudain on tombe de nulle part Don de 100 000 € d’un fan nommé tako a – avec un message au « meilleur chanteur et danseur ».

Elle a réagi de manière si surprenante qu’elle en était presque sans voix. Touchée et bouleversée par ce geste surprenant, Sora remercie enfin sa fidèle fan pour ce généreux don. Ici vous pouvez voir l’extrait pertinent de la vidéo Twitch :

comme Twitch star de si grosses sommes d’argent L’obtenir de cette manière n’est presque jamais le cas, mais ce n’est pas un cas isolé : l’un des exemples les plus connus de ce type est le YouTubeur MrBeast qui satisfait régulièrement sa large base de fans avec diverses activités, comme un véritable événement de jeu de calmar se produire avec des centaines de candidats.

L’année dernière, il a fait sensation en donnant même à des streamers Twitch inconnus des montants à cinq chiffres ou plus pour des tâches parfois simples.

Dans ce cas, on peut supposer que l’argent donné a également atteint les fans. À quoi cela ressemble dans le cas de Sora, cependant, reste ouvert. Après tout, une somme aussi importante pourrait être une mauvaise blague, mais nous espérons que non.