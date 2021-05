Le streamer Knossi et le rappeur Sido planifient un camp médiéval comme un événement Twitch

Il y en aura un grand plus tard ce mois-ci TicÉvénement organisé par le streamer Jens Heinz Richard Knossalla, connu sous le nom de Knossi et le rappeur Sido est organisé. C’est un Camp médiéval avec combat de lance, Apparitions d’invités et plus encore. C’est déjà le quatrième événement de ce genre des deux et devrait l’emporter sur tous les précédents.

Sido et Knossi se retrouvent dans le camp médiéval

L’événement Knossi et Sido commence le 28 mai à 18 h en direct sur Twitch. L’événement doit être diffusé pendant 48 heures. Manny Marc et Sascha Hellinger sont également là. Le streamer bien connu Marcel « Montanablack » Eris a depuis annulé. Il y a actuellement une petite crise entre lui et Knossi. Sido a déclaré à propos du grand événement:

« C’est le Moyen Âge, c’est sur les châteaux, c’est sur les chevaliers, c’est sur les écuyers, c’est sur les joutes.«

Tous les participants se déguiser en chevalier et passer la nuit dans un château. D’autres invités sont à ajouter, dont l’identité reste une surprise pour le moment. L’emplacement est un vrai château, qui a une cour de château, une tour, de l’eau et plus encore. Les animaux devraient également jouer un rôle important. Avec Sir Ziegalot, par exemple, une chèvre apparaît, que l’événement vise à faire de la chèvre la plus célèbre d’Allemagne.

Vous pouvez également compter sur un Combat de lance et arrêter de nouveaux affrontements médiévaux. Dans les duels, les participants sont soutenus par des personnalités bien connues. Bien entendu, un banquet médiéval ne doit pas manquer à un tel événement.

Après les 48 heures, Knossi et Sido estiment qu’ils seront assez sales et sentent aussi. Parce qu’il n’y a pas de douches sur le site. Heureusement, Twitch ne transmet aucune odeur.

L’année dernière, le camp d’horreur a eu lieu, qui était d’environ 180000 spectateurs suivi sur le service de streaming. Nous verrons à partir du 28 mai si ce nombre peut être dépassé cette année. Vous pouvez regarder sur la chaîne Twitch de Knossi.

Ici vous pouvez trouver les dates de l’événement:

Début du camp médiéval: 28 mai 2021 à 18h00

Durée du camp médiéval: 48 heures en direct sur Twitch

Fin du camp médiéval: 30 mai 2021 à 18h00

Assisterez-vous à l’événement en direct « Medieval Camp » de Knossi et Sido?