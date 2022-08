Le streamer et amoureux des chats PhunkRoyal utilise Reach pour la charité

Ce PhunkRoyal aime les chats devrait probablement personne qui Twitter-Streamers et acteurs de théâtre formés poursuivis de temps en temps, soyez nouveaux.

Sa communauté est également très importante pour lui et c’est ainsi que Phunk est né spectateur actif dans le chat et dont le chat a spontanément aidé.

PhunkRoyal utilise Twitter pour l’assistance

Obtenu lors de son stream le 2 août un sujet retient brièvement toute son attention: Un membre de la communauté a demandé si le serveur PhunkRoyal Discord pouvait également être utilisé pour y proposer des jeux d’occasion.

La question n’était pas un hasard, car cela Il fallait de l’argent pour payer la facture du vétérinaire pour le chat. Phunk, un amoureux des chats de bout en bout, a trouvé un tweet plus utile. Il a donc proposé de retweeter Carion, l’auteur du message de chat.

Aussitôt dit, aussitôt fait et une fois le tweet de Carion en ligne, Phunk a retweeté la préoccupation urgente avec le court message, « Twitter faites votre truc!“. Avec sa portée, PhunkRoyal a donné à sa communauté l’opportunité d’aider dans cette situation difficile.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les commentaires demandent combien d’argent était nécessaire pour payer la facture du vétérinaire ou combien coûteraient les jeux. Beaucoup voulaient juste aider et voulait faire un don directement au lieu d’acheter un jeu.

Carion ou Sebbo ont alors donné l’occasion de faire un don et ont assuré que tout le monde recevra quelque chose en retour pour la grande aide même s’il ne s’agit que d’un abonnement gratuit à la chaîne Twitch de PhunkRoyal.

Ces technologies de jeu utilisent des streamers pour les jeux :

Mission accomplie, mais tout le monde n’est pas ravi

Et comment aurait-il pu en être autrement : en très peu de temps, Carion/Sebbo avait récolté les 450 euros pour le vétérinaire et même plus.

Mais peu importe à quel point la communauté aime les animaux et est serviable, il y a toujours quelqu’un qui est indigné. Dans ce cas, un commentaire sous le retweet a fait sensation, dans lequel l’achat des jeux lui-même est critiqué au lieu d’économiser des réserves pour des cas comme celui-ci.

Une justification n’aurait pas été nécessaire, mais Carion/Sebbo puis brièvement expliqué les conditions de vie et tout le monde l’a compris.

Un autre excellent exemple de la façon dont les streamers peuvent utiliser leur portée pour aider !