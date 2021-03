Le stock PS5 pourrait être affecté par un navire coincé dans le canal de Suez

Si vous n’avez pas suivi les actualités cette semaine – et, vu à quel point cela a été déprimant ces derniers temps, nous ne vous en voudrions pas – alors vous ne savez peut-être pas qu’un navire aussi longtemps que l’Empire State Building est resté coincé dans le Suez. Canal en Egypte. Il s’agit d’une route commerciale importante entre l’Asie et l’Europe et a provoqué un arriéré de bateaux qui menace de perturber davantage une chaîne d’approvisionnement déjà fragile.

Sony se bat contre les pénuries de semi-conducteurs causées par la pandémie de coronavirus depuis des mois maintenant, et bien qu’il ait réussi à correspondre plus ou moins aux livraisons de matériel de PlayStation 4, la demande de PlayStation 5 a largement dépassé l’offre. Alors que les semi-conducteurs sont généralement transportés par voie aérienne – et qu’il est donc peu probable qu’ils soient affectés par les scènes qui se déroulent sur le canal de Suez – Business Insider rapporte que les événements vont presque certainement augmenter les délais d’expédition des produits.

Il y a un effet d’entraînement en jeu ici: les navires actuellement bloqués seront en retard pour retourner dans les ports d’Asie pour récupérer de nouveaux produits, ce qui entraînera un arriéré de marchandises qui pourrait prendre des mois à être corrigé. On ne sait pas dans quelle mesure le système de nouvelle génération de Sony sera directement affecté par tout cela, mais avec un stock déjà court, cette complication supplémentaire est peu susceptible d’aider les choses.

