Le stock PS5 augmentera au fil du mois, Sony espère que la situation s’améliorera rapidement

Il serait injuste de dire que Sony a été pris au dépourvu par la demande de la PlayStation 5, mais il a toujours été incapable de suivre l’intérêt sans précédent pour sa console de nouvelle génération. Avec le monde ravagé par une pandémie mondiale et une importance accrue accordée au divertissement «à domicile», le détenteur de la plate-forme s’est efforcé de fournir suffisamment Stock PS5 – et cela a conduit à des fans frustrés.

S’adressant à GQ, le patron Jim Ryan a réitéré une fois de plus que le fabricant est «très désolé» que tout le monde n’ait pas pu en acheter un, et a souligné que son entreprise travaillait «aussi dur que possible». Il a expliqué que les pénuries dans la chaîne d’approvisionnement étaient à l’origine des ventes, mais a également exprimé le «niveau de la demande» pour l’appareil comme une raison derrière la situation.

« Vous avez peut-être lu que nous avons vendu 4,5 millions de PS5 à la fin du mois de décembre – c’est plus que ce que nous avons fait sur les PS4 en 2013 et c’était le filigrane élevé pour la génération PlayStation », a-t-il déclaré. «Donc, avec tout dans le monde tout au long de l’année dernière, nous pensons que c’était assez décent. Je sais qu’il y avait des gens qui voulaient une PS5 et n’en trouvaient pas. Nous en sommes vraiment désolés. »

Ryan a expliqué que, depuis Noël, son entreprise travaillait avec «une vigueur et une énergie renouvelées», et il est convaincu que la console sera bientôt plus facile à trouver. « [Supply] augmentera au fil des mois », a-t-il promis. «Et la situation commencera à s’améliorer assez rapidement, espérons-le. Nous avons essayé sans relâche d’augmenter la production et je ne peux vraiment pas en dire plus.

Invité à mettre un calendrier sur une solution, l’exécutif a refusé, mais a souligné que le stock s’était amélioré au Royaume-Uni ces derniers temps. «Nous faisons de notre mieux», a-t-il poursuivi. «Je regardais simplement les chiffres de l’offre pour le Royaume-Uni – nous avons mis une quantité considérable de produits sur le marché britannique la semaine dernière. Et cela continuera dans les semaines et les mois à venir.