Le statut de blessure de Michael Thomas reçoit une mise à jour

Michael Thomas a été absent des Saints pendant la majeure partie de la saison.

Michael Thomas a été l’un des meilleurs receveurs de toute la NFL au cours des dernières années, bien que 2020 n’ait pas été vraiment fructueux pour l’ensemble des New Orleans Saints. Depuis le début de la saison, Thomas souffre d’une blessure persistante à la cheville et il n’a pas encore trouvé de temps cohérent dans l’alignement de l’équipe. Bien sûr, c’est une énorme perte pour l’équipe car il est l’un de leurs plus gros producteurs offensifs. Aujourd’hui, Adam Schefter d’ESPN a fait une mise à jour sur Thomas et, en fin de compte, il a terminé pour le reste de la saison régulière. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour les Saints qui tentent d’obtenir un bye ainsi que le terrain pour le reste des séries éliminatoires. Heureusement pour les Saints et leurs fans, il semblerait que Thomas soit guéri à 100% au moment des séries éliminatoires. C’est une excellente nouvelle car les Saints sont des prétendants au Super Bowl en ce moment et s’ils peuvent récupérer Thomas, leur attaque sera très puissante. Gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour du monde NFL. Sean Gardner /