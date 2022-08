Le Star Wars Blaster de Harrison Ford vendu aux enchères pour plus d’un million de dollars

UN Guerres des étoiles prop vient de vendre aux enchères pour plus d’un million de dollars après une guerre d’enchères compétitives. Récemment, une vente aux enchères a récemment été organisée par la Rock Island Auction Company pour les armes à feu de collection. Dans le passé, ils ont vendu aux enchères d’autres pistolets utilisés à l’écran de divers films, y compris l’arme de John Wayne de Le vrai courage. Cependant, la nouvelle vente aux enchères du pistolet DL-44 Heavy Blaster utilisé par Han Solo (Harrison Ford) dans Star Wars épisode IV : Un nouvel espoir se serait vendu pour la modique somme de 1 057 500 €. Il avait été estimé qu’il se vendait entre 300 000 € et 500 000 €, soit plus du double de ce qui était prévu.

La Guerres des étoiles blaster est l’un des trois pistolets à hélice qui avaient été utilisés par Ford pour l’original Guerres des étoiles film, sorti en 1977. Il avait été créé à partir d’un Mauser que le département accessoires a converti en une arme incapable de tirer à balles réelles, donc l’adjudicataire ne pourra pas forcément le sortir pour le tir au pigeon d’argile, mais vu sa valeur, il vaut probablement mieux que l’arme à feu reste exposée. Selon les commissaires-priseurs, ce qui s’est passé avec les deux autres n’est pas tout à fait clair, faisant du blaster vendu aux enchères le seul qui reste. Le blaster vendu aux enchères était également accompagné d’un bonus spécial, car une photographie de Han Solo dédicacée par Harrison Ford était également incluse.

La liste officielle de la vente aux enchères, qui s’est terminée depuis, se lit comme suit :

Une grande partie de la vision de Lucas pour Star Wars était basée sur le fait que les personnages, l’équipement, les véhicules et les décors étaient crédibles, un concept qu’il appelait souvent « l’avenir utilisé ». Le concept de « futur d’occasion » qu’il envisageait s’appuyait fortement sur l’équipement utilisé par les personnages et les véhicules dans lesquels ils voyageaient ayant une apparence « habitée » ou bien utilisée, un concept qui était auparavant presque entièrement absent des véhicules souvent « sur-polis ». » et genre de science-fiction « sur-aseptisé ». Cette volonté de créer un monde de science-fiction plus crasseux associée à un financement initial assez limité a conduit à des solutions intéressantes dans le département des accessoires, en particulier en ce qui concerne les armes qui seraient utilisées pour le tournage. Ce pistolet spécifique est un excellent exemple de cette ingéniosité, combinant des composants de plusieurs armes excédentaires facilement disponibles.

Le Star Wars Blaster n’est pas le seul accessoire de Harrison Ford à gagner beaucoup d’argent

En tant que personne qui est apparue dans de nombreux films emblématiques, il y a aussi plus d’accessoires utilisés par Harrison Ford dans les films qui ont fait des enchères élevées aux enchères. L’an dernier, un fedora porté par Indiana Jones dans Indiana Jones et le temple maudit vendu 375 000 €. Cela semble certainement élevé pour un chapeau, mais ce n’était toujours pas aussi élevé que les 500 000 € récupérés par le chapeau qu’il portait. Les aventuriers de l’arche perdue lors d’une vente aux enchères en 2015.

Avec Guerres des étoiles, cependant, il n’est pas tout à fait rare que certains accessoires se vendent pour des sommes d’argent gargantuesques. En juin, un modèle de chasseur X-Wing s’est vendu pour la somme incroyable de 2,3 millions. Certains des autres accessoires à gros budget mis aux enchères incluent Dark Vador L’Empire contre-attaque casque pour 898 000 €; le modèle Blockade Runner de la princesse Leia pour 450 000 € ; le sabre laser de Luke Skywalker pour 450 000 € ; et pour en revenir à Ford, la veste en cuir de Han Solo s’est vendue 191 000 €.