Le stand d’une nuit de Meredith avec Derek a presque été coupé

Une aventure d’un soir a débuté L’anatomie de Grey. Cela a déclenché l’une des romances télévisées les plus mémorables. Selon la productrice exécutive du drame médical, Betsy Beers, elle et L’anatomie de Grey La créatrice, Shonda Rhimes, a eu beaucoup de recul sur le coup d’un soir du Dr Meredith Grey (Ellen Pompeo). Tellement, en fait, que les dirigeants d’ABC voulaient le couper de l’émission.

Meredith Grey a eu une aventure d’un soir avec son patron

Quand L’anatomie de Grey Saison 1 Épisode 1: «A Hard Day’s Night» diffusé le 27 mars 2005, il a suivi Meredith lors de son premier jour en tant qu’interne en chirurgie au Seattle Grace Hospital.

L’épisode a commencé avec son réveil tardif après une aventure d’une nuit. Elle ne se souvenait pas du nom du gars qu’elle avait rencontré dans un bar et lui a dit qu’ils n’avaient pas à «faire la chose» où ils prétendaient s’en soucier.

Les deux se sont séparés après la conversation embarrassante et c’était tout. Ou c’est ce qu’ils pensaient. Meredith apprend plus tard qu’elle avait passé la nuit avec son patron, le Dr Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Les choses se sont encore plus compliquées lorsque Meredith aide l’un des patients de Derek et qu’il la choisit pour une opération chirurgicale.

Les dirigeants de la télévision ont estimé que les téléspectateurs ne « sympathiseraient pas ou ne s’identifieraient pas » à Meredith Gray

Selon le HuffPost, lors d’un discours au déjeuner de la nouvelle garde 2014 de Marie Claire, Beers, qui a également travaillé avec Rhimes sur Scandale et Comment échapper au meurtre, a rappelé une réunion que les deux avaient eue avant le L’anatomie de Grey pilote diffusé.

«C’était une salle remplie d’hommes et un homme plus âgé de la chaîne alimentaire a décidé de partager -« Je veux dire, ce pilote! Je ne vois pas comment quiconque en Amérique peut sympathiser ou s’identifier à ce personnage principal! Cette femme, elle sort, se saoule, a une aventure d’un soir avec un mec la nuit avant de commencer un nouveau travail de médecin? Quel genre de femme professionnelle ferait ça? »Dit-elle.

Après le commentaire, Beers a commencé à se battre pour que le principe reste le même.

La productrice exécutive de Grey’s Anatomy a révélé qu’elle pouvait s’identifier à Meredith Gray

Beers continua son discours, expliquant comment elle avait expliqué qu’elle pouvait comprendre que Meredith avait fait exactement la même chose.

« ‘Bien moi.’ Comme je suis sûr que certaines d’entre vous, des personnes en bonne santé et heureuses avec un vagin, auraient pu le faire aussi », a-t-elle déclaré. «Et je ne pouvais plus être reconnaissant ou simplement dire oui, ou tenir ma putain de langue ou agir comme une geisha lors de ces réunions, alors je me suis mis à lui expliquer qu’en fait, j’avais fait exactement cela.

« Je me souviens que Shonda me regardait avec une joie pure, et le gars, eh bien, il ne pouvait pas m’appeler une salope salope à mon visage, alors le sujet a été abandonné », a ajouté Beers. «Au moins devant nous. Meredith, Cristina et les autres personnages ont continué à avoir des relations sexuelles dans des salles de garde pendant des années.

L’anatomie de Grey diffusé sur ABC les jeudis soirs à 21 h HNE.

