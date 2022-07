Le stand des baisers : « Il ne faisait aucun doute que Joey King était une star »

Dans le monde des comédies romantiques pour adolescents, devenir majeur rappelé par la génération actuelle, Netflix Il est fier d’avoir marqué un coup incontestable : la cabine des baisers. Initialement apparu comme une histoire publiée par Beth Reekle sur les réseaux, il a été adapté en long métrage en 2018 et a rapidement convaincu les dirigeants de la plateforme de streaming qu’il valait la peine d’en faire une franchise. C’est ainsi que non seulement une mais deux autres histoires de cette (pour l’instant) trilogie ont été tournées.

Avec Joey King, Jacob Elordi et Joel Courtney en tant que protagonistes, le premier des films portait sur elle et sa grande réussite au lycée : pouvoir embrasser le plus beau garçon de tous ceux qui y ont étudié. Cependant, cela a eu des conséquences pour elle car cela a gravement affecté sa relation avec sa meilleure amie, lisqui pourrait aussi apparemment être plus qu’une amie pour cette jeune femme qui était sur le point de terminer ses études secondaires.

Dirigée par Vince Marcelloa eu quelques modifications par rapport à l’histoire originale, notamment parce que Reekles Je ne savais pas grand-chose de Los Angeles, où se déroulait la saga cinématographique. Ce qui est frappant, c’est que l’Afrique du Sud a été choisie comme pays à photographier et que ses différents lieux ont été présentés comme s’il s’agissait des coins les plus populaires de la ville californienne. L’un de ceux qui ont travaillé sur ce tournage était directeur de la photographie Anastas Michosqui en dialogue avec spoilers a révélé ce que c’était que de faire partie de cette production.

Comment êtes-vous arrivé au Kissing Booth ?

Un ami qui repérait des lieux, un producteur, avec qui j’ai dîné et qui cherchait un directeur de la photographie. Puis j’ai dîné avec le directeur, Vince Marcello, et nous nous sommes très bien connectés, nous avons eu un bon dîner. J’ai pensé: « Ah, un petit film avec Joey King. La cabine des baisers… Ça va être quatre semaines, quatre semaines de préparation et quatre de tournage. Début et fin. C’est marrant… », c’est comme ça qu’ils m’ont fait découvrir la série.

Comment avez-vous pensé à la photographie de ce film?

C’est une comédie romantique et c’est un devenir majeur, donc c’est censé avoir l’air mignon et pas réel. Il faut que ce soit quelque chose avec lequel les jeunes peuvent sympathiser. Les acteurs ont toujours l’air bien. Qu’il s’agisse d’une nuit sombre et romantique, elle est filmée romantique et illuminée. Tu réfléchis et tu la rends romantique et mignonne et… J’ai élevé une petite fille, j’ai des enfants. En partie, « Qu’est-ce qu’ils regardent ? Qu’est-ce qu’ils aiment ? »

Que pouvez-vous dire sur les protagonistes de ce film ?

Joey C’est une merveilleuse actrice et un être humain très bon et charmant. Joël c’est un gars très sympa. Ce sont tous des rôles très importants. Jacob c’était un jeune homme qui essayait de comprendre qui il était. La différence entre 1 et 2 et 3 était évidente, car il y avait un an et demi entre eux. Dans le premier, il y avait trois acteurs travaillant ensemble et s’amusant, trouvant le plaisir qu’il y a en Afrique du Sud, dans la belle ville du Cap.

Aujourd’hui ils sont tous des stars, avez-vous vu ce destin venir pour eux ?

Il ne faisait aucun doute que Joey King c’était une vedette. Sa capacité à… Elle est incroyablement intelligente, elle comprend le drame et la comédie, et elle a la merveilleuse capacité de pouvoir rire d’elle-même. Vous pouvez donc passer d’un rôle de comédien au panthéon des comédies classiques de Lucille Boule J’aime lucy, avec humour physique, à des rôles qui vous brisent le cœur. Elle peut rire d’elle-même parce qu’elle comprend le personnage. Alors oui, nous savions vraiment que Joey allait basculer.

Comment était-ce d’adapter l’histoire de Beth Reekles dans un film ?

La chose intéressante à propos de ce film était que le réalisateur était très clair sur le fait qu’il s’agissait d’un public international. L’auteur de la série était une petite fille britannique. vince a écrit les scripts mais le livre a été écrit par une fille britannique de 16 ou 18 ans qui ne connaissait pas Los Angeles, donc certaines des références n’avaient pas de sens pour les gens de Los Angeles et c’est pourquoi nous avons pu le tourner en L’Afrique du Sud, et faire croire au reste du monde que c’était à Los Angeles, parce que tout le monde connaît Los Angeles par les films et très peu le savent parce qu’ils l’ont réellement visitée.

+Comment The Kissing Booth 2 et 3 ont été filmés simultanément

Parmi les surprises qu’il a apportées la cabine des baisers, l’un des plus importants avait à voir avec l’apparition de la troisième étape de la trilogie. À l’origine, une suite avait été annoncée, qui est arrivée en 2020, mais à mesure que la date de sortie approchait, la rumeur a commencé à circuler que ce ne serait pas la fin et qu’ils avaient secrètement fait une troisième partie. En 2021, un an après avoir vu le deuxième volet, Netflix était chargé de télécharger le troisième. « Le premier est devenu un phénomène mondial, et Netflixbien sûr, il voulait 2 et 3 « expliqué Michos.

Comment était-ce de tourner les deuxième et troisième films en même temps ?

C’était une idée de vince écrivez-les et filmez-les simultanément pour qu’il n’y ait pas de temps entre les deux, car Joey Je grandissais… J’étais déjà au collège et puis dans trois ans ce qui peut arriver. Elle devient une jeune femme et c’est l’histoire d’une adolescente de 16 ans. Nous avons donc tourné 2 et 3, pas littéralement l’un après l’autre mais littéralement entremêlés. Parce que si vous utilisez un emplacement, vous n’allez pas revenir dans cinq semaines pour l’utiliser à nouveau. C’était un peu compliqué en termes de coiffures, de lieux, d’époques, d’années. Deux ans plus tard, un an plus tôt… Tous le même jour… Oui… C’était tout un phénomène.

Surtout compliqué pour la coiffure de Joey King, qui s’était rasé les cheveux pour L’acte…

Tout est perruque. Alors Joey il est venu avec la coiffure d’un autre film qu’il avait fait, donc à la fin du troisième film, il avait les cheveux courts. C’est tes cheveux. Jusque-là, il portait une perruque.

