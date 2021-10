Le Squid Game continue de dominer dans ce pays hispanophone

Le Squid Game a pris le monde par surprise en devenant la plateforme de streaming la plus regardée Netflix. L’histoire qui raconte comment un groupe de personnes participe à un grand prix de défis d’enfance dans lequel ils peuvent perdre la vie en cas d’échec, a fasciné le public de la planète. Le géant du streaming a fait plus de 900 millions de dollars grâce à ce phénomène culturel.

Dans des pays comme Argentine et Mexique la popularité de l’émission continue bien au-dessus, étant le deuxième programme le plus regardé de Netflix toute la semaine. La série sud-coréenne a coûté à la plateforme environ 21 millions de dollars en plus de s’appuyer sur la vision du créateur de l’histoire : Hwang Dong-hyuk. De cette façon, ce « Home Run » qui a secoué le monde du streaming.

Le pays toujours fasciné par The Squid Game

Protagonisée par Hoyeon Jung, O Yeong-su, Lee Jung-jae, Gong Yoo, Wi Ha-joon, Lee Yoo-mi, Park Hae-soo, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung et Heo Sung-tae, entre autres, la série fait une approche inconfortable dans laquelle se révèle la cupidité de ces personnages, qui sont dans une mauvaise situation économique et risquent leur vie pour un prix financier important. Cela vaut-il le sacrifice ?

Il est un pays où ce jeu dérangeant et le sort de ses participants continuent de fasciner à tel point qu’il est numéro un en Netflix pour le total de la semaine dernière. On parle de Espagne! Oui, dans ce paradis européen, les gens continuent d’apprécier les séries sud-coréennes et les différentes alternatives avec lesquelles elles ont un impact sur la vie des joueurs de Le Squid Game.

Au Espagne ils doivent le vouloir autant que le reste du monde : on parle déjà d’une deuxième fournée d’épisodes de cette impressionnante série ! Le même créateur de la série a confirmé certains des aspects qui pourraient être abordés dans une nouvelle saison de la série. Il a également dit qu’il demanderait l’aide d’autres écrivains à façonner la nouvelle histoire de Squid Game. Espagnols… restez connectés !

