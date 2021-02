Le squelette de cheval de l’ère glaciaire trouvé dans la cour de l’Utah n’est pas ce que nous pensions

Les restes squelettiques d’un cheval femelle «sauvage» retrouvé enterré dans un grand lac ancien de l’Utah et qui remonterait à 16 000 ans jusqu’à la dernière période glaciaire n’ont en fait pas plus de 340 ans, selon une nouvelle étude.

Les os, déterré par des paysagistes dans une arrière-cour de Léhi, Utah en 2018, étaient initialement datés d’une période qui s’est terminée il y a environ 11700 ans. Mais après avoir analysé les restes du cheval, les scientifiques ont réalisé que la bête à sabots était en fait un cheval domestique qui vivait beaucoup plus récemment.

L’âge initial des restes du cheval suggérait que cette jument était sauvage; ces chevaux ont vécu en Amérique du Nord il y a environ 50 millions à 10000 ans, disparaissant à peu près au même moment que d’autres grands animaux, y compris les mammouths, les ours à face courte, les loups terribles et les paresseux géants ont disparu à la fin de la dernière période glaciaire. (Il est probable qu’une combinaison de changement climatique et d’interaction humaine a conduit à leur disparition, Des études montrent .) Cependant, les nouvelles découvertes suggèrent que ce cheval – qui est mort quand il avait environ 12 ans – était domestique, datant de l’époque post-colombienne, après l’introduction du cheval domestique par les Espagnols (Equus caballus) aux Amériques à partir du XVIe siècle.

De nombreux peuples autochtones qui vivaient dans les Amériques « ont rapidement intégré » ces chevaux européens dans leurs cultures et leurs économies, ont écrit les chercheurs dans l’étude. Cette jument, connue sous le nom de cheval Lehi, ne faisait pas exception; il a probablement été élevé, soigné et monté par des peuples autochtones qui vivaient dans ce qui est maintenant l’Utah, peut-être par un membre des communautés Ute ou Shoshone, a déclaré l’auteur principal de l’étude William Taylor, professeur adjoint d’anthropologie à l’Université du Colorado à Boulder. Science en direct.

« Le cheval Léhi nous montre qu’il existe un dossier archéologique incroyable sur les premières relations entre les peuples autochtones et les chevaux – un dossier qui nous dit des choses qui ne sont écrites dans aucune histoire européenne », a déclaré Taylor, qui est également conservateur d’archéologie à Musée d’histoire naturelle de l’Université du Colorado, et vient de créer un exposition de musée numérique sur les chevaux dans l’ancien ouest américain.

Image 1 sur 3 Le paléontologue Rick Hunter fouille le squelette du cheval Lehi dans une arrière-cour de l’Utah. (Crédit d’image: Bridger Hill) Image 2 sur 3 Les chercheurs examinent les restes du cheval dans le laboratoire. (Crédit d’image: William Taylor) Image 3 sur 3 Les chercheurs font un scan 3D de l’os du cheval Lehi. (Crédit d’image: William Taylor)

Mélange « d’époque »

La confusion s’est produite parce que les Autochtones ont enterré le cheval dans une fosse entourée de sédiments lacustres datant d’il y a 14 000 à 16 000 ans.

Cependant, nouveau radiocarbone la datation des os réels et des indices de l’anatomie et de l’ADN du cheval Léhi indiquent maintenant que la jument a vécu plus récemment. Mais comme l’échantillon de radiocarbone n’a pas donné de résultat exact, « nous pouvons seulement dire que ce cheval est mort quelque temps après 1680 », probablement avant que les colons européens ne déménagent définitivement dans la région de Salt Lake au milieu du 19e siècle, a déclaré Taylor.

En outre, Taylor et ses collègues ont trouvé des fractures sur la colonne vertébrale du cheval qui suggèrent que quelqu’un avait monté à plusieurs reprises sur le cheval – soit à cru ou avec un tapis de selle souple – se cognant sur le bas du dos du cheval. Ces fractures sont une « sorte de caractéristique qui est assez rare chez un animal sauvage », a déclaré Taylor. « Une fois que nous avons regardé de plus près, nous avons trouvé d’autres indices, y compris une arthrite sévère – et finalement, les données génétiques nous ont aidés à confirmer cette idée » que le cheval était le cheval domestique Equus caballus, pas un équidé sauvage de la période glaciaire.

Malgré les blessures de la jument, les gens ont pris soin du cheval, peut-être parce qu’ils voulaient l’élever avec des étalons locaux, ont déclaré les chercheurs dans l’étude, publiée en ligne le 4 février dans le journal. Antiquité américaine .

De plus, une analyse des isotopes (une variation d’un élément) dans l’émail des dents du cheval a révélé qu’il buvait de l’eau et mangeait de la végétation dans la région de Wasatch Front, dans l’Utah, suggérant «que le cheval était élevé et soigné localement … où il a été trouvé », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

