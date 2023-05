Le spot TV Flash met en lumière la supergirl de Sashe Calle

Un spot TV pour Le flash met l’accent sur Supergirl, interprétée par Sasha Calle dans le film. Le spot présente l’audio de Calle se présentant à Barry Allen d’Ezra Miller, alias The Flash, demandant pourquoi le super-héros rapide l’a aidée lorsqu’elle a été frappée d’incapacité, y compris un flashback de leur première rencontre. Elle taquine également ses capacités, avec le clip présentant des extraits de Supergirl au combat … ainsi que la facilité avec laquelle elle peut détruire une gargouille en pierre. Vous pouvez regarder le spot TV ci-dessous.





Calle est la première actrice latina à jouer Supergirl. Elle suit diverses représentations en direct du personnage à représenter à l’écran au cours des années passées, remontant au film de 1984 avec Helen Slater dans le rôle. Laura Vandervoort jouera plus tard Supergirl dans la série préquelle Smallville tandis que Melissa Benoist conviendra pour le rôle dans la série Arrowverse Super Girl. Il y a un prochain film centré sur Supergirl en début de développement aux studios DC, intitulé Supergirl : la femme de demainmais on ne sait toujours pas si James Gunn et Peter Safran prévoient de ramener l’incarnation de Calle pour ce film, ou s’ils vont refondre le rôle.

Pour l’instant, Calle est notre Supergirl, et elle en tire le meilleur parti. Elle a récemment célébré la sortie d’une poupée Supergirl Barbie à son image, partageant des iimages d’elle posant avec l’objet de collection sur son compte Twitter. Calle a également partagé une vidéo d’elle-même faisant voler la poupée Supergirl, s’amusant clairement avec la version miniature d’elle-même.

« Il y a un [Barbie] qui me ressemble », a déclaré Calle sur Twitter. « Je ne sais pas comment agir. Je l’ai emmenée partout… voler et imaginer des yeux laser haha. Abrazos enormes !! Todavía no me la creo. »

Sasha Calle est la nouvelle Supergirl

Warner Bros.

Calle’s Supergirl est l’un des trois personnages principaux qui ont été largement présentés dans le matériel promotionnel de Le flash. Les autres seraient Barry Allen/The Flash d’Ezra Miller et Bruce Wayne/Batman de Michael Keaton. Des bandes-annonces ont également révélé certains des autres grands personnages qui apparaîtront dans le film, tels que l’incarnation de Ben Affleck de Batman du DCEU, ainsi que Homme d’acier le méchant général Zod avec Michael Shannon reprenant le rôle. Il y aura beaucoup d’autres grandes surprises que les fans verront sur grand écran qui n’ont pas été divulguées dans les bandes-annonces, bien que le réalisateur Andy Muschietti ait récemment laissé entendre qu’un autre gros problème lié à Superman serait présenté.

Réalisé par Muschietti, Le flash a été écrit par Christina Hodson avec une histoire de Joby Harold, John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Parmi les autres acteurs confirmés dans le film figurent Ron Livingston, Maribel Verdu, Kiersey Clemons et Antje Traue. Il est produit par Barbara Muschietti et Michael Disco.

Le flash accélérera son chemin dans les salles de cinéma le 16 juin 2023. Le film est sur le point d’avoir une performance spectaculaire au box-office financièrement, et cela ne fera qu’aider les chances de Calle de reprendre le rôle de Supergirl pour un autre projet.