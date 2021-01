Le spot télévisé WandaVision sur le thème des Avengers arrive avec de nouvelles affiches de personnages

Un nouveau WandaVision Un spot télévisé révèle que le couple est membre des Avengers. Plus précisément, leur voisine curieuse Agnes reconnaît que Wanda et Vision sont membres des héros les plus puissants de la Terre. Nous sommes maintenant à environ deux semaines de voir ce que Marvel Studios a préparé pour les débuts de la phase 4, et les fans de Marvel Cinematic Universe commencent à être très excités. Cela fait maintenant plus d’un an que les fans ont eu droit à un nouveau matériel MCU.

« Nous sommes un couple inhabituel. » 📺 ✨ @wandavision, une série originale de Marvel Studios, commence à diffuser le 15 janvier le @DisneyPlus. #WatchOnDisneyPluspic.twitter.com/7YCuMLmL0p – Disney Channel (@DisneyChannel) 1 janvier 2021

Dans le dernier spot télévisé faisant la promotion des débuts du 15 janvier WandaVision, Agnes reconnaît que ses voisins sont membres des Avengers. C’est juste une brève mention, mais cela vient juste avant que Wanda ne dise à Vision que les gens sont «sur le point d’apprendre» leur «secret». À partir de là, le reste de l’ambiance classique de la sitcom est là, bien que nous puissions commencer à voir la fragilité de la réalité que Wanda a apparemment créée pour elle-même. En d’autres termes, le nouveau spot télévisé continuera à poser des questions plutôt qu’à répondre.

WandaVision La co-productrice exécutive Mary Livanos a récemment déclaré: « La série est compliquée parce que nous incorporons les règles du [Marvel Cinematic Universe] et se rétrécir sur les sitcoms familiaux de banlieue. « Cela étant dit, l’élément de sitcom télévisé classique pourrait ne pas être présent pour tous les épisodes. Livanos continue, » tous les épisodes ne sont pas structurellement similaires. « Marvel Studios est connu pour taquiner seulement un fraction de ce qui finira par être affiché à l’écran, ce qui signifie que l’élément de sitcom pourrait ne pas se faufiler dans toute la série.

Mary Livanos a poursuivi en disant: « Ce qui est amusant, c’est que cela amène le public à se poser des questions sur le moment où cela se produit, ou s’il s’agit d’une expérience sociale, et s’il s’agit d’une réalité alternative et d’une élucidation du mystère. Nous Nous sommes ravis que la plate-forme Disney + nous offre un espace créatif pour jouer. » Il y a certainement de la place pour jouer pour les acteurs et l’équipe de WandaVision, mais les fans de MCU commencent à être plus curieux de savoir comment la série se connectera à Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il a été dit que Benedict Cumberbatch aurait un rôle dans la série à venir, bien que cela n’ait pas encore été officiellement révélé par le studio.

En plus des dernières WandaVision Spot télévisé, Marvel Studios a tranquillement publié de nouveaux emojis pour la série ainsi qu’une série d’affiches de personnages. Les fans peuvent désormais partager leur enthousiasme pour la prochaine émission avec les émojis Wanda et Vision, qui représentent l’élément de sitcom classique en noir et blanc que nous avons vu plusieurs fois auparavant, avec leur moi « normal ». Le réalisateur Matt Shakman dit WandaVision est « une émission qui est une lettre d’amour géante à l’histoire de la télévision », notant que « c’est un moyen idéal pour le créateur des plus grands blockbusters de venir à la télévision ». Pour l’instant, les fans devront simplement attendre un peu moins de deux semaines pour voir ce que Shakman tease. Vous pouvez consulter le dernier spot TV ci-dessus, grâce à le compte Twitter de Disney Channel. Vous pouvez consulter les emojis ci-dessous.

Sujets: Vision and the Scarlet Witch, Disney Plus, Streaming