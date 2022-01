Le spot télévisé de Batman promet que la vengeance est arrivée

Vengeance est arrivé dans le dernier spot télévisé de la prochaine sortie de bande dessinée de Warner Bros., Le Batman. Partagée par MovieTrailers Entertainment, la séquence nous donne un aperçu supplémentaire de la version magnifiquement imprégnée de film noir du réalisateur Matt Reeves sur The Dark Knight et promet une sortie cinématographique passionnante alors que Bruce Wayne (Robert Pattinson) enfile la cape et le capot emblématiques et se lance dans sa vendetta personnelle contre la pègre de Gotham.

Le Batman a été décrit comme « un thriller énervé et bourré d’action » qui présentera Batman au cours de ses premières années en tant que justicier portant un masque. Inexpérimenté et en colère, Bruce Wayne a du mal à équilibrer la rage et la droiture alors qu’il enquête sur un mystère troublant qui a terrorisé Gotham. Cette dernière séquence nous donne un autre regard sur l’instigateur du mystère, le supervillain bien connu The Riddler, taquinant les railleries que le tueur utilisera pour tourmenter The Batman alors qu’il fait face à son défi le plus difficile à ce jour.

L’acteur Paul Dano a récemment offert un aperçu de cette version beaucoup plus sombre de The Riddler. Loin du voyou vêtu d’un costume vert vif des pages de DC Comics, le personnage s’inspirera plutôt de personnages comme Se7fr et le Zodiac Killer réel. « J’ai aimé à quel point ce film est à la fois ancré et grand », a déclaré Dano. « Il y a donc des forces d’ancrage comme le Zodiac Killer, n’est-ce pas ? Mais c’est toujours The Batman, et pour moi c’est beaucoup plus grand, donc c’était important de laisser mon imagination réagir au scénario, plutôt que de le baser strictement sur un tueur en série.





Images de Warner Bros.

Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, Le Batman a réuni un casting stellaire, avec la star de Tenet et The Lighthouse Robert Pattinson en tête du peloton en tant que Bruce Wayne / Batman. Il a déjà été dit que Robert Pattinson livrera un portrait brut et intense d’une version désabusée et désespérée du super-héros de DC, qui est réveillé par la prise de conscience que la colère qui le consume ne le rend pas meilleur que le tueur en série impitoyable qu’il chasse.

A ses côtés, Zoë Kravitz (Gros petits mensonges, animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald) comme Selina Kyle; Paul Dano (Amour et miséricorde, 12 ans d’esclavage) comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (Pas le temps de mourir, Westworld) en tant que James Gordon du GCPD ; Jean Turturro (les films Transformers, Le complot contre l’Amérique) comme Carmine Falcone; Peter Sargaard (Les Sept Magnifiques, Interrogatoire) comme Gotham DA Gil Colson; Jayme Lawson (Adieu Amour) en tant que candidate à la mairie Bella Reál ; avec Andy Serkis (les films de la planète des singes, Black Panther) comme Alfred; et Colin Farrel (Les gentlemen, les bêtes fantastiques et où les trouver) comme Oswald Cobblepot. Le Batman comprendrait également Éternels star Barry Keoghan, avec des rumeurs continuant de prétendre qu’il incarnera l’archivillain The Joker.





Le Batman devrait ouvrir dans les salles à partir du 2 mars 2022 et sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, après avoir été retardé d’une date de sortie de juin 2021 en raison des circonstances mondiales en cours.





