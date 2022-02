Le spot du Super Bowl d’Adam Project taquine la sortie de science-fiction de Ryan Reynolds et l’ardoise Netflix 2022

Une nouvelle bande-annonce de Netflix diffusée pendant le Super Bowl a une fois de plus taquiné la glorieuse gamme de sorties majeures, tout en offrant un aperçu plus approfondi de l’aventure de science-fiction à venir Le projet Adam. Avec Ryan Reynolds, Mark Ruffalo et Zoe Saldana, Le projet Adam suit un homme qui voyage dans le temps pour obtenir l’aide de son jeune moi. Vous pouvez regarder ce dernier regard sur Le projet Adamqui vient avec l’aimable autorisation de Netflix Film Club, ci-dessous.

Le projet Adam sera dirigé par Ryan Reynolds dans le rôle d’Adam Reed, un voyageur temporel blessé qui s’aventure dans le passé à partir de 2050 dans le cadre d’une mission voyou à la recherche de la femme qu’il aime (jouée par Zoe Saldaña) qui s’était auparavant perdue dans le continuum espace-temps sous circonstances mystérieuses. Cependant, lorsque le navire d’Adam est endommagé, il finit par être renvoyé en 2022, et le seul endroit qu’il connaisse depuis cette époque, sa maison. C’est là qu’une version d’Adam âgée de 12 ans (interprétée par Scobell) devient son alliée.

Aux côtés de Ryan Reynolds, Le projet Adam met en vedette le nouveau venu Walker Scobell, qui joueront tous les deux les deux versions différentes du personnage central. Le projet Adam présente également Avengers: Endgame star Mark Ruffalo en tant que père physicien du personnage principal, un homme qui revêt une grande importance pour l’avenir; gardiens de la Galaxie alun Zoe Saldaña en tant qu’épouse du pilote de chasse de Reynolds; Électre la star Jennifer Garner dans le rôle de la mère d’Adam à 13 ans; et Les Indestructibles 2 la star Catherine Keener, qui jouerait le méchant du film.

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett et Mark Levin, Le projet Adam devrait débarquer sur Netflix le 11 mars 2022. Les premières réactions à Le projet Adam ont déjà été révélés, beaucoup louant le film comme un délicieux retour en arrière des années 80 et applaudissant l’équilibre parfait entre humour, drame et émotion avec les divers éléments de science-fiction bourrés d’action.





Le projet Adam n’est que l’un des nombreux projets Netflix passionnants dont la sortie est prévue en 2022





Le projet Adam n’est qu’un des nombreux projets phares qui doivent faire leurs débuts sur le géant du streaming qu’est Netflix plus tard cette année. Taquiné avant les dernières images de The Adam Project, la dernière bande-annonce de la prochaine liste Netflix comprend des aperçus comme L’homme grisun thriller d’espionnage mettant en vedette Ryan Gosling et Chris Evans en tant qu’agents secrets en guerre; Slumberland, l’adaptation par Netflix de la série de bandes dessinées intitulée « Little Nemo in Slumberland » de Winsor McCay avec Marlow Barkley et Jason Momoa ; et du réalisateur Rian Johnson Couteaux sortis 2qui trouve Daniel Craig en train de résoudre une autre affaire en tant que détective Benoit Blanc.

La sortie en 2022 est également prévue pour le film d’action de tueur de vampires, Quart de jour, avec Jamie Foxx, Dave Franco, Steve Howey et Scott Adkins; La mère mettant en vedette Jennifer Lopez dans le rôle d’un assassin fuyant de dangereux ennemis, qui sort de sa cachette pour protéger la fille qu’elle a abandonnée des années auparavant; et suite Enola Holmes 2 avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill. C’est sans même mentionner les goûts de Vous les gens, moi le temps, et L’école du bien et du mal. Cette année s’annonce en effet comme une année passionnante pour Netflix.





