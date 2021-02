Le spin-off WandaVision de Jimmy Woo obtient une affiche de fan-art de BossLogic

Une nouvelle affiche faite par des fans de BossLogic tease un WandaVision spin-off avec Randall Park dans le rôle de Jimmy Woo. Imaginer une série appelée Chroniques de l’ÉPÉE, l’image montre Jimmy tenant deux cartes à jouer avec son nom marqué sur le devant. Malheureusement, aucune série de ce type n’est actuellement en développement chez Marvel Studios, mais il semble assez clair que beaucoup de gens seraient ravis de voir quelque chose comme ça se produire. Vous pouvez jeter un oeil à l’illustration ci-dessous.

L’affiche BossLogic est inspirée d’une publication virale sur Twitter de l’acteur et cinéaste Stephen Ford. Dans le tweet original, Ford présente «une série Disney + entière sur Jimmy Woo travaillant sur des cas étranges dans le MCU», dans l’esprit de Les X-Files. Les fans de Marvel ont ensuite rapidement suggéré à Kat Dennings de jouer le rôle de Darcy Lewis, faisant essentiellement de Jimmy et Darcy le Mulder et Scully du MCU. Basé sur leur chimie dans WandaVision, cette suggestion a rendu l’idée encore meilleure.

« Euh. Wow. Alors. Nous aurions peut-être ouvert des portes sur mon idée de Jimmy Woo X-Files », a écrit Ford dans un tweet de suivi, taquinant que la série pourrait bien se produire pour de vrai. « Je passe le week-end à écrire le terrain. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis un outsider dans ce scénario, alors soyez trop excité, mais croisez les doigts et merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. »

Randall Park et Kat Dennings seraient également à bord pour faire un spectacle de Jimmy Woo et Darcy si Marvel leur donne l’appel. Les deux ont récemment été interrogés sur le pitch viral par ComicBook.com, et il semble qu’ils seraient d’accord si Marvel Studios leur donnait l’appel.

« J’ai entendu ça et je ne le savais pas, mais j’ai appris ça aujourd’hui, et je pense que ce serait incroyable! Et je serais déprimé, si Kevin Feige le voulait, en un clin d’œil, bien sûr, je le ferais », A déclaré Park.

Dennings a ajouté: « J’ai entendu des grondements de gens dire cela, que je prendrai avec un grain de sel, mais je veux dire que je travaillerai avec Parc Randall n’importe quel jour. »

Nous avons vu Park pour la première fois dans le rôle de Jimmy Woo dans le film de 2018 Ant-Man et la guêpe. Dans ce film, Scott Lang (Paul Rudd) a impressionné Jimmy avec un tour de passe-passe, expliquant qu’il avait appris la magie comme un moyen de se divertir à la maison. Quand Park a repris le rôle dans WandaVision, il a exécuté le même tour de carte, révélant que Jimmy a depuis appris le secret.

Pendant ce temps, Dennings est déjà apparu comme Darcy en 2011 Thor et sa suite de 2013 Thor: Le Monde des Ténèbres. Le prochain épisode du Thor La série est en cours de tournage, mais il ne semble pas que Darcy en fera partie, comme l’expliquait Dennings dans une récente interview avec IGN.

« Eh bien, je n’ai pas reçu d’appel, donc j’en doute un peu puisqu’ils le tournent en ce moment, donc probablement pas », a déclaré Dennings à propos d’un possible Thor 4 apparence, bien qu’elle ait ajouté, « mais tout ce que Marvel me demande, la réponse est toujours oui. » Pour l’instant, vous pouvez attraper Jimmy Woo et Darcy dans WandaVision sur Disney +. La Chroniques de l’ÉPÉE L’affiche d’art a été réalisée par le @BossLogic officiel sur Instagram.

