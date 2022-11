Le spin-off Wakanda de MCU n’est pas en développement actif mais est toujours en cours de développement

Panthère noire : Wakanda pour toujours est sur le point d’apporter une nouvelle expérience Wakanda aux téléspectateurs. Bien qu’il n’y ait pas encore de plans pour un troisième volet de la série de films, le monde de Wakanda devrait s’étendre davantage avec une série dérivée de Dinsey +. Le sans titre Spin-off de Wakanda a été annoncé en 2021, avec Ryan Coogler impliqué dans le projet en tant que showrunner et producteur exécutif via sa bannière Proximity Media.





Comme Panthère noire : Wakanda pour toujours place l’histoire de Black Panther sur une nouvelle voie, le Spin-off de Wakanda aidera les fans à plonger plus loin dans le royaume et, surtout, à en savoir plus sur Okoye et Dora Milaje. Cependant, Wakanda pour toujours Le producteur Nate Moore a fait une mise à jour peu prometteuse sur la série. On soupçonnait auparavant que la série était activement développée aux studios Marvel. Mais, il s’avère que le travail sur le projet n’a pas encore commencé et que le scénario n’a pas encore été rédigé.

Parlant à Collider, Nate Moore a révélé que Spin-off de Wakanda n’est pas aussi proche que les fans le souhaiteraient, mais des idées sont en cours d’élaboration. La raison du retard est l’emploi du temps chargé de Ryan Coogler avec la production de Coeur de pierre.

En raison du temps et de l’attention consacrés à ce film, et franchement au spectacle Ironheart, ce n’est probablement pas aussi avancé que les gens le souhaitent, mais il y a certainement de bonnes idées dont nous parlons toujours à Ryan. Nous verrons donc jusqu’où nous pouvons aller avec.

Panthère noire les fans seront légèrement déçus de la nouvelle. Sans aucun plan pour Panthère noire 3 et Spin-off de Wakanda retardé, il faudrait un certain temps avant que le MCU ne les emmène dans le pays. Selon les commentaires de Nate, le spin-off est encore en cours de conceptualisation.





Coeur de pierre est presque terminé et prêt pour la post-production

Tandis que le Spin-off de Wakanda n’est pas précisément dans les charts, Disney+’s Coeur de pierre est presque terminée et prête à entrer dans les dernières étapes de la production. L’émission présente Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, qui assume le rôle d’Ironheart après avoir développé un costume qui rivalise avec celui de Tony Stark. Homme de fer. Le personnage devrait faire sa première apparition dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, où Shuri et Okoye la recruteront.

Parler de Coeur de pierreMoore a dit :

C’est presque terminé. Je pense qu’ils pourraient en être à leur avant-dernier jour si je ne me trompe pas.

Ryan Coogler est producteur exécutif Cœur de fer, c’est pourquoi il n’a commencé aucun travail approfondi sur Spin-off de Wakanda. Marvel Studios est sur le point d’annoncer une date de sortie pour Cœur de fer, mais il devrait être diffusé sur Disney + fin 2023. L’émission a trouvé Parker Robbins, alias The Hood, dans Anthony Ramos, un personnage qui incarnera un allié de Riri Williams. Actuellement, Coeur de pierre est dans l’actualité pour avoir embarqué Sacha Baron Cohen dans le rôle de Mephisto, un personnage dont la rumeur veut qu’il soit dans MCU depuis WandaVision.

La Spin-off de Wakanda, bien que pas en production, est une série très attendue dans le MCU. Mais compte tenu de son statut, le spectacle ne sortira pas avant la phase six de la continuité s’il s’inscrit quelque part dans le Saga multivers.