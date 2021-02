Le spin-off Mandalorian Ahsoka veut la star d’Aladdin Mena Massoud comme Ezra Bridger?

Aladdin l’acteur Mena Massoud serait en pourparlers avec Disney et Lucasfilm pour rejoindre le casting de Ahsoka comme Ezra Bridger. The Mandalorian spin-off est actuellement en phase de développement avec Dave Filoni à la barre. À la fin de l’année dernière, Disney a confirmé et annoncé de nombreuses nouvelles Guerres des étoiles projets, la série Disney + entourant le personnage préféré des fans Ahsoka Tano étant l’un des plus populaires. Rosario Dawson a présenté la version live-action du personnage dans la saison 2 de The Mandalorian, ce qui a laissé les fans en redemander.

Dans la saison 2 de The Mandalorian, il est révélé qu’Ahsoka Tano est à la recherche du grand amiral Thrawn, et on pense que c’est ce que le Ahsoka la série se concentrera sur. Avec Thrawn dans le mix, il a été automatiquement assumé par la plupart Guerres des étoiles aficionados qu’Ezra Bridger serait également impliqué. Maintenant, il semble que la production ait peut-être trouvé son acteur pour incarner Bridger. Selon des sources, Mena Massoud jouera Ezra Bridger dans la série très attendue, tandis que d’autres affirment qu’il est actuellement le favori du rôle.

De toute évidence, Lucasfilm n’a pas confirmé qu’ils parlaient à Mena Massoud pour jouer Ezra Bridger dans Ahsoka. En janvier, il a été rapporté que le studio avait fait appel à Lars Mikkelsen pour incarner le grand amiral Thrawn. Mikkelsen a fourni la voix de Thrawn dans le Rebelles série, et il était / est un favori aux yeux de la plupart Guerres des étoiles fans qui voulaient voir une version live-action du méchant depuis des années maintenant. À l’instar de l’actualité de Mena Massoud, le studio ne s’est pas manifesté pour confirmer, ni nier les informations. Quant à Massoud, ce serait sa deuxième fois aux côtés d’un acteur bleu après avoir joué avec Will Smith dans Aladdin.

Mena Massoud a joué dans l’adaptation en direct de Disney de Aladdin, qui a été un énorme succès. Cependant, l’acteur a été très vocal pour obtenir de nouveaux rôles après le succès du film. «Je suis un peu fatigué de rester silencieux à ce sujet», dit-il. « Je veux que les gens sachent que ce ne sont pas toujours des pissenlits et des roses lorsque vous faites quelque chose comme Aladdin. «Il a dû gagner des millions. Il doit recevoir toutes ces offres. Ce n’est rien de tout cela. Je n’ai pas eu une seule audition depuis Aladdin sortit de. » Guerres des étoiles L’actrice Daisy Ridley avait des sentiments similaires après avoir terminé la saga Skywalker, et il semble que ce ne soit qu’une petite phase pour l’actrice, ce qui peut être la même chose pour Massoud.

Ahsoka est l’histoire que Dave Filoni veut raconter depuis des années maintenant, et c’est quelque chose qui Guerres des étoiles les fans ont beaucoup demandé depuis longtemps. Cela se passe enfin, et il semble que le reste de la distribution commence à s’aligner, même si nous devrons simplement attendre et voir si ces rapports de casting finissent par être vrais. La Mena Massoud Ahsoka l’actualité du casting a été rapportée pour la première fois par la chaîne YouTube de Kessel Run Transmissions.

Sujets: The Mandalorian, Ahsoka, Star Wars, Disney Plus, Streaming