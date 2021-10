Le spin-off de WandaVision avec Jimmy Woo serait une « explosion », déclare Randall Park

De nombreux fans de Marvel espèrent revoir Randall Park en tant que Jimmy Woo dans le MCU assez tôt, et l’acteur lui-même est tout aussi impatient que tout le monde pour ce moment à venir. Après avoir fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe en 2018 Ant-Man et la Guêpe, Park est revenu en tant qu’agent Jimmy Woo dans WandaVision plus tôt cette année. Son avenir dans le MCU tel qu’il se présente actuellement n’est pas clair et il n’est pas prévu dans l’immédiat d’apparaître dans un autre film ou série télévisée.

Récemment, Parc Randall a parlé de son avenir potentiel dans le MCU avec ABC 7 NY. Dans l’interview, on a directement demandé à Park si nous pourrions revoir Jimmy Woo, et pour sa part, Park a l’impression que cela arrivera tôt ou tard, bien qu’il n’en soit pas tout à fait sûr. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait à bord pour jouer dans le sien WandaVision spin-off comme Woo, Park a qualifié cela de « simple » et a clairement indiqué qu’il s’inscrirait tout de suite pour cela.

« Je pense qu’il reviendra à un moment donné, mais je ne peux pas le garantir… Ce serait génial [to do a spinoff series]. J’adore jouer le personnage. J’aime le fait qu’il soit une personne si douce. Je pense que le monde a besoin de plus de ça. »

Vous ne pouvez pas discuter avec cela. Jimmy Woo a un certain charme qui fait de lui un personnage très apprécié dans le MCU, même si son temps dans les films et les émissions a été un peu limité jusqu’à présent. Avant même que Randall Park n’aborde la possibilité, les fans avaient déjà demandé à Jimmy Woo d’obtenir un WandaVision retombées. De nombreux fans souhaiteraient idéalement voir Park jouer avec Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis en fonction de leur chimie dans WandaVision.

C’est quelque chose qui pourrait fonctionner, étant donné l’intérêt des fans et le fait que Kat Dennings a également clairement indiqué qu’elle serait heureuse de le faire. S’adressant à PopCulture.com en août, Denning a été interrogé sur un WandaVision spin-off avec Park, et elle a dit: « Je suis TOUJOURS prête pour tout ce que Marvel me demande! C’est toujours aux pouvoirs en place. Je pense qu’ils ont pris note de tous les commentaires. Je le ferais sans hésiter! »

Un argument populaire pour ramener Jimmy Woo et Darcy Lewis est de les présenter dans un X-Files-comme une série Marvel, les deux servant essentiellement de Mulder et Scully du MCU. La paire pourrait hypothétiquement examiner divers événements étranges et événements surnaturels se déroulant dans le monde du MCU, ouvrant la porte à toutes sortes de personnages moins connus des bandes dessinées pour s’impliquer également. Cela semble vraiment amusant et de nombreux fans seraient heureux de regarder Randall Park et Kat Dennings dans la série chaque semaine.

Nous savons que Marvel et Disney n’ont aucun problème apparent à développer des retombées pour ces nouvelles émissions Marvel. Il a été récemment rapporté que Kathryn Hahn obtiendrait sa propre série dérivée de comédie noire sous le nom d’Agatha Harkness. Jimmy Woo et Darcy Lewis pourraient-ils être les prochains sur la liste ? Tu peux regarder WandaVision dans son intégralité sur Disney+. Vous pouvez également consulter l’interview complète de Randall Park à ABC 7 NY.

