Le spin-off de Vikings confirmé quand il arrivera sur Netflix

La série Viking créée par Michael Hirst est l’une des productions dont on parle le plus sur les réseaux, avec une base de fans très fidèle. Netflix a compris qu’il était temps d’acquérir les droits et a produit un spin-off qui arrivera l’année prochaine.

Tudum, l’événement virtuel organisé par Netflix pour présenter toutes les avancées de leurs séries et films, il a servi à voir le premier teaser officiel de l’une des séries les plus attendues. Il s’agit de Vikings : Valhalla, les retombées de Vikings Qui est né en Histoire de la main de Michel Hirst, et c’est devenu un franc succès. La base de fans de la série est devenue des personnages comme Travis Fimmel, Alexandre Ludwig et Catherine Winnick.

Une fois le tournage terminé, il a été supposé que Vikings : Valhalla arrivera à la plate-forme Netflix en 2022, mais la date exacte est restée. Maintenant, après que les protagonistes de la série, vêtus des vêtements de leurs personnages, aient présenté le teaser, il a été confirmé quand la nouvelle série Viking pourra être vue. Le 4 mars de l’année prochaine, les chapitres arriveront sur la plate-forme de Diffusion.

« Je veux voir si le combat dont ils parlent dépend de moi », Il dit Leif, personnage joué par sam corlett. Parmi les messages les plus importants de cette histoire, qui montrera une fois de plus l’esprit exploratoire de ces personnages historiques, s’est imposée l’idée que « Les Vikings sont toujours un peuple ». De plus, une voix assure que « C’est à nous de faire l’histoire ».

Vikings : Valhalla se déroulera cent ans après les événements de la première série de Histoire. Bien qu’aucun personnage de la série originale ne soit présent, du moins pas vivant, Rouler il aura sa représentation dans la fiction. Emma de Normandie Elle est l’arrière-petite-fille de Rouler et il a été défini comme « l’une des femmes les plus riches d’Europe et aussi politiquement astucieuse ». Vous pouvez voir le teaser sous ces lignes.

Chances de voir Ragnar dans Vikings: Valhalla

Comme tu le sais, Ragnar Lothbrok a été assassiné par le roi Aelle dans la saison quatre. Après avoir été torturé, il a été jeté dans une fosse pleine de serpents où il a péri. Cependant, le fait que son résultat n’ait pas été montré à l’écran a conduit certains fans à croire qu’il avait en fait réussi à s’en échapper vivant, ou qu’il avait pu se sauver grâce à une potion qu’il avait fournie. Yidu, l’esclave dont il est tombé amoureux et avec qui il a eu une relation.

Au-delà du destin que j’ai eu Ragnar, les temporalités rendent impossible le caractère de Travis Fimmel peut être vivant dans le temps qui passera Vikings : Valhalla. En tout cas, cela n’empêche pas le personnage d’apparaître comme une vision de l’un des protagonistes de la retombées ou peut-être quelque part retour en arrière qu’il montre ses années d’or.