Le spin-off de Toy Story que Pixar devrait faire

Avec Année-lumière nous avons appris l’origine du jouet Buzz Lightyear qu’Andy a reçu pour son anniversaire. Il y en a un autre que nous devrions également connaître.

©IMDBToy Story aura 30 ans en 2025.

Cette année, nous avons vu Pixar présente un nouveau long métrage d’animation, inspiré par l’œuvre qui a changé à jamais le monde de l’animation. Année-lumière il est venu au théâtre comme l’histoire d’origine du personnage dont il s’est inspiré Buzz l’Éclairle jouet qui a été donné à Andy le jour de son anniversaire en 1995, date de la sortie du premier des films de cette saga animée. Depuis début août, cette nouvelle production est disponible en Disney+ pour le voir autant de fois que vous le souhaitez.

Mais s’il faut commencer à réfléchir aux productions qui peuvent émerger de ce vaste univers de histoire de jouet qui a créé des figures comme John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton et Joe Ranft, il y a un spin-off qui ne peut être négligé. Il s’agit d’une production autour de l’un des personnages les plus aimés de la franchise : boisé le cow-boy. Dans le deuxième film histoire de jouetcelui qui est sorti en salles en 1999, nous avons vu une petite partie de son origine mais la plus grande partie était couverte d’un inconnu.

Dans histoire de jouet 2lorsque Boisé a été enlevé de la maison d’Andy par le propriétaire du magasin de jouets, Al McWhiggin, nous avons appris un peu comment ce jouet est devenu si populaire. Dans ce film, on pouvait voir une série d’épisodes réalisés avec des marionnettes qui, d’après ce qu’il raconte Pete puant à Woody, a été annulé faute de budget et a été écourté. Woody le cow-boy était une grande star dans le monde de la télévision et c’est pourquoi ils avaient fabriqué un jouet en son honneur.

La chose intéressante serait Pixar Parlez-nous de ces années dorées de Boisé sur le petit écran. En ce sens, comme il a déjà été dit que ce qui est arrivé à leur programme, c’est qu’ils ont manqué de budget, ce serait bien d’animer une histoire centrée sur les problèmes qu’a eu la production, l’origine et son déclin, mais qu’elle a un côté positif, c’est qu’il y a en fait une fin secrète qui a été faite et qui peut être vue. Aimeriez-vous voir ce spin-off ?

+ Le prochain projet animé de Pixar

Après la sortie de Année-lumièrece qui signifiait le retour de Pixar au grand écran après trois films qui ont été vus directement à travers Disney+, il faudra attendre l’année prochaine pour profiter d’une nouvelle histoire de ce studio d’animation. Le 16 juin 2023, il sortira Élémentairel’histoire de Braise et Wade, deux habitants d’une ville où coexistent voisins du feu, de l’eau, de la terre et de l’air. Le synopsis officiel du film conclut : « La fille du feu et le garçon de l’eau sont sur le point de découvrir quelque chose d’élémentaire : combien ils ont vraiment en commun ».

