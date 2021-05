Le spin-off de Sinister Six prendra aussi longtemps qu’il le faudra

Après avoir transformé les méchants de Homme araignée Quoi Venom, Morbius et Kraven le Hunter dans les films solo sans Spidey dans son propre univers Marvel, Sony Pictures ne se précipite pas pour faire équipe avec ses super-méchants Spider-Man dans Sinister Six.

Avant que Sony Pictures ne publie son univers de méchants Marvel, qui abrite Venom, Morbius le vampire vivant et bientôt Kraven, Sony a prévu une spin-off distincte de Sinistre six de The Amazing Spider-Man de 2014. Plans qui ont été reportés par l’introduction de Spidey au MCU.

C’est difficile, car je pense que ces projets sont le genre de choses sur lesquelles nous devons travailler dans le noir », Sanford Panitch, président de Sony Pictures Motion Picture Group.

«Ne soyez pas prêt. Kraven est un excellent exemple parce que nous ne nous précipitons pas. Nous aurions pu le faire il y a plus de trois ans. C’est juste que maintenant le scénario est incroyable, JC était le bon choix, et nous avons trouvé la star de cinéma parce qu’ils ont juste de très bonnes cassettes. «

Les prochaines versions de Sony incluent Venom: Que le carnage soit 24 septembre Spider-Man: pas de retour à la maison de Sony et Marvel le 17 décembre Morbius le 28 janvier 2022 et Kraven le chasseur le 13 janvier 2023.