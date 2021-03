Le spin-off de Rick Grimes serait très différent de «  The Walking Dead  »

Le créateur de ‘Les morts qui marchent’, Robert Kirkman, a parlé du prochain film dérivé de la franchise centré sur le protagoniste original de la série, Rick grimes.

La populaire série de zombies a rapidement été reconnue par le public, à commencer par le réveil de Grimes dans un hôpital abandonné pour découvrir que la terre est maintenant habitée par des zombies. Merci à l’interprétation de Andrew Lincoln dans le rôle principal de l’émission, c’est ainsi que la série s’est imposée comme l’une des franchises de divertissement les plus importantes de ces derniers temps.







Después que se ha dado a conocer anteriormente que Rick Grimes contará con su propia cinta spin-off, una nueva entrevista del creador del show, Robert Kirkman ha revelado su visión sobre el próximo proyecto, dejando ver que será totalmente diferente a lo visto en la série.

«Je pense que la série est une histoire beaucoup plus assemblée et ce sera une histoire sur Rick. Je pense donc que pouvoir se concentrer davantage sur Rick en tant que personnage et faire plus avec lui est vraiment cool. Je pense que ce sera un genre d’histoire très différent de « Walking Dead », qui est très excitant. «







Lorsque vous faites quelque chose comme ça, vous devez vous assurer que c’est un film. C’est quelque chose qui sera très différent, mais ce sera le Rick Grimes que nous connaissons et aimons tous. Je suis très heureux que les gens puissent enfin le voir lors de sa sortie. «

D’autre part, bien que l’avenir de Grimes dans la série reste en suspens, son histoire reste comme l’une des clés du récit de « The Walking Dead », ce qu’un film pourrait mener à une conclusion pour les fans.