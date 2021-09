Le spin-off de Peacock’s Pitch Perfect TV ramène Adam Devine dans le rôle de Bumper Allen

Parfait a rejoint les rangs des spin-offs du film à la série, car Peacock a commandé une commande directe à la série pour le projet, qui aura Adam Devine dans son rôle principal. Devine est apparu dans les deux premiers Parfait films en tant que méchant Bumper Allen et reprendra son rôle pour la série, qui suivra le personnage des années après les événements de Emplacement parfait 2 alors qu’il tente de devenir une superstar vocale en Allemagne lorsqu’une de ses chansons devient populaire dans la capitale du pays. Universal Television est à l’origine de la série et Elizabeth Banks, qui est apparue et a produit les films, ainsi que la réalisation du second, agira en tant que productrice exécutive.

L’émission de télévision Pitch Perfect arrive avec toute une série de nouvelles séries récemment annoncées par le streamer qui tentent de renforcer leurs offres pour rivaliser avec Netflix et Amazon. Parfait est sorti en 2012, avec Anna Kendrick, Anna Camp, Rebel Wilson et plus, et a produit deux suites et a rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office. équilibre comique de la série de films.

« Notre prochain Parfait série est un autre exemple de la synergie inégalée que NBCUniversal est en mesure de développer avec notre vaste bibliothèque d’IP », a déclaré Susan Rovner, présidente, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, à propos de la comédie Peacock. « Quand nous avons vu l’opportunité de créer une série pour Parfait avec Elizabeth Banks, Max Handelman et Paul Brooks, ainsi que d’autres classiques du ver d’oreille pour le plaisir des super fans, nous avons sauté dessus. Et pour couronner le tout, nous avons tellement de chance qu’Adam Devine soit la tête d’affiche de la série et apporte aux fans la sensibilité excentrique et éclatante de rire qu’ils adoraient dans la franchise de films. »

« Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité de présenter la franchise bien-aimée d’Universal Pictures Pitch Perfect au petit écran et d’explorer les personnages hilarants et distincts de ce monde rempli de musique », a déclaré Erin Underhill, présidente d’Universal Television à propos de Bumper. spectacle Allen. « Nous avons la chance de nous associer aux talentueux Elizabeth Banks, Max Handelman et Paul Brooks, qui ont produit les films emblématiques ; l’exceptionnellement drôle et mémorable Adam Devine ; et Megan Amram, dont l’adaptation intelligente de Parfait est sûr de faire rire le public aux éclats et de taper du pied. »

Adam DeVine a été assez occupé ces derniers temps, ramassant un certain nombre de rôles de haut niveau, y compris la comédie d’action Netflix Les hors-la-loi, qui met également en vedette Pierce Brosnan. Dans ce projet, Devine joue le rôle d’un directeur de banque sur le point d’épouser l’amour de sa vie, mais lorsque sa banque est bloquée par un tristement célèbre Ghost Bandits, il commence à soupçonner que ses futurs beaux-parents pourraient bien être le criminels armés. Devine apparaît également dans Camp magique sur Disney+, signé pour une série de téléréalité de célébrités Mauvaises idées avec Adam Devine pour Quibi, et a également fait partie du C’est important podcast hebdomadaire avec son bourreaux de travail camarades de casting. Cette nouvelle arrive de Deadline.

