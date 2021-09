Le spin-off de ‘Karate Kid’ ‘Cobra Kai’ contre-attaque avec une bande-annonce amusante avant la saison 4

« Cobra Kai » reviendra pour une quatrième saison à la fin de cette année, poursuivant le train de la nostalgie près de 40 ans après le début du film original « Karate Kid ».

Dans le cadre de leur événement mondial pour les fans Tudum, Netflix a lancé un premier aperçu exclusif de la saison quatre de l’émission à succès, centrée sur l’emblématique All Valley Karate Championship.

William Zabka et Ralph Macchio reviennent en tant que personnages classiques (et producteurs exécutifs de la série) – Johnny Lawrence et Daniel LaRusso – cette fois en tant qu’alliés après avoir fait équipe pendant la saison trois contre un ennemi commun : Cobra Kai. Cette équipe comprend John Kreese (Martin Kove) – qui a pris le contrôle du dojo – et Terry Silver (Thomas Ian Griffith), le propriétaire d’origine.

L’aperçu dramatique a montré que Johnny et Daniel travaillaient ensemble pour former leurs étudiants et les préparer pour le championnat à venir, bien que grâce à leurs propres styles d’entraînement uniques.

La troisième saison du succès en streaming a repris là où la saison deux s’est arrêtée après qu’une bagarre scolaire a éclaté entre Cobra Kai et Miyagi-Do, laissant Miguel Diaz (Xolo Maridueña) – le protégé de Johnny – dans le coma causé par son fils – Robby Keene ( Tanner Buchanan) – qui est l’élève de Daniel.

Parallèlement aux conséquences de la bagarre, l’ancien sensei de Johnny, John, le trahit et prend le contrôle du dojo Cobra Kai avec ses anciens élèves.

« Il a de nouveau été trahi par sa figure paternelle, et maintenant (Kreese a) tout volé », a déclaré Zabka AUJOURD’HUI. « Il y a beaucoup d’amour dans le cœur de Johnny pour tous ces enfants. … Il pense qu’il doit en quelque sorte secourir ces enfants s’il le peut, mais il a tellement de bagages que cela lui gêne.

Kove, cependant, a expliqué dans une interview séparée avec 45secondes.fr que retirer le dojo était la « dernière chose » que son personnage voulait faire, expliquant: « Vous devez comprendre que Johnny Lawrence est son fils qu’il n’a jamais eu et son meilleur élève de tous les temps. . Et il n’est pas revenu pour retirer Johnny Lawrence de Cobra Kai ; il y est allé pour partager la gloire avec Johnny.

La troisième saison de la série a également ramené un autre personnage du film original. Elisabeth Shue a repris son personnage, Ali Mills, pour les deux derniers épisodes de la saison comme une explosion du passé pour Johnny et Daniel. En fait, c’est son personnage qui pousse les deux ennemis de longue date à unir leurs forces en leur disant : voir. »

Comme si une quatrième saison de l’émission préférée des fans ne suffisait pas, Netflix a renouvelé « Cobra Kai » pour la saison cinq mois avant la première de la saison quatre, qui sortira sur la plate-forme de streaming le 31 décembre 2021.