Le spin-off de Batman HBO Max TV obtient un titre de travail, et tout tourne autour des méchants ?

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de Le Batman série dérivée mais, si l’on en croit une nouvelle rumeur, le titre provisoire aurait pu offrir quelques indices. Alors que la série a été qualifiée de Gotham PD, le rapport affirme que le titre provisoire de l’émission est Arkham, laissant entendre que la folie de l’infâme asile se déchaînera sur le petit écran.

D’autres détails du rapport affirment que la série ne sera pas seulement « une préquelle du très attendu The Batman se déroulant au cours de la première année du justicier », mais qu’elle se concentrera également sur la « perspective d’un policier corrompu de Gotham ». Cela, au moins en partie, va à l’encontre de l’idée que l’émission se concentrera sur le commissaire Gordon, ce qui était attendu de l’émission depuis son annonce. Bien sûr, il se pourrait que Gordon et l’officier corrompu soient les protagonistes de la série.

Mais que pourrait le titre provisoire, Arkham, signifie pour le spectacle? Apparu pour la première fois dans Batman #258 de 1974, Arkham fait probablement référence à Arkham Asylum, un hôpital psychiatrique de la région de Gotham City, qui héberge des patients criminels aliénés. Ses patients de premier plan sont souvent des membres de la galerie des voyous de Batman, y compris des visages familiers tels que le Joker, le Pingouin, Two-Face et bien d’autres. L’asile a souvent été présenté comme un cloaque corrompu de la criminalité, qui pourrait être l’endroit où l’officier de Gotham entre en jeu, et avec le spectacle qui se déroulerait au cours de la première année de The Dark Knight, la série pourrait voir l’installation se remplir lentement jusqu’à exploser maintenant. que le justicier aux oreilles pointues est sur l’affaire.

Prévu pour une sortie sur HBO Max, le Gotham PD série dérivée s’étendra sur le monde créé en Le Batman, avec Joe Barton à bord en tant que showrunner. Le rapport devrait-il Arkham est en effet le titre provisoire de la série, le public peut s’attendre à ce que le bâtiment sombre joue un rôle central dans la série, ce qui pourrait donner lieu à des camées qui plairont à la foule.

Jusque-là, le public attend toujours la prochaine aventure sur grand écran du Caped Crusader lui-même. Dirigé par Guerre pour la planète des singes’ Matt Reeves, Le Batman a été décrit comme une histoire axée sur le noir et incorporera plus fortement les compétences de détective légendaires du Caped Crusader. L’histoire est centrée sur un jeune Bruce Wayne au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Bruce est découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham lorsqu’une série de meurtres se produit soudainement aux mains de The Riddler. Mené sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/The Batman, aux côtés de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis et Colin Farrell, Le Batman devrait sortir aux États-Unis le 4 mars 2022 après plusieurs retards dans le contexte de la situation mondiale actuelle. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Illuminerdi.

Sujets : The Batman, HBO Max, Gotham PD