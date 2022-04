Le spin off de A Quiet Place a déjà un titre et une intrigue

in

Paramount Pictures

La franchise « A Quiet Place » continue de se développer avec une préquelle d’un réalisateur à succès et a déjà un titre qui suggère l’intrigue du film.

©IMDBLes envahisseurs de A Quiet Place

Un endroit silencieux a été installé dans l’industrie cinématographique hollywoodienne en tant que film d’horreur et de suspense intéressant où des extraterrestres chassent les humains grâce à leur système auditif hyper-développé. De cette façon, les films Jean Krasinski ils proposent un concept intéressant : zéro sons ! Le moindre bruit alerte ces étranges créatures qui ont anéanti l’humanité en quelques mois.

À présent Paramount Pictures prépare une nouvelle entrée dans la franchise, le premier spin off de Un endroit silencieuxdirigé par Michel Sarnoski et qu’il aura une tournure différente des deux premiers films où le génocide de l’humanité par des extraterrestres avait déjà eu lieu. Ce prequel montrera en détail l’arrivée de ces créatures.

La préquelle de A Quiet Place!

Le film s’intitulera Un endroit calme : premier jour et nous pouvons vous assurer que depuis le studio, ils sont convaincus que malgré le fait que le film montre une invasion et s’éloigne du concept initialement présenté par Jean Krasinski dans les deux premières bandes, ils disent que le ton du film réalisé par Michel Sarnoski Il ne s’éloigne pas de ces livraisons si marquées par des aspects d’horreur et de suspense.

Michel Sarnoski a signé un contrat pour prendre en charge ce projet en janvier dernier après avoir surpris le public avec ses débuts en tant que cinéaste avec le film mettant en vedette Nicolas Cage: Porc. En l’occurrence, le réalisateur a remplacé Jeff Nichols, qui était lié à la préquelle pendant un an, pour finalement être remplacé.

Paramount Pictures Il n’a pas encore partagé d’informations sur le casting probable de Un endroit calme : premier jour. Cependant, nous savons également que la franchise continuera à se développer avec une nouvelle suite. des deux premiers films, avec Jean Krasinski en tant que responsable du film, et qui continuera l’histoire de la famille survivante, les Abbotts, dans le présent. Un endroit calme : premier jour a une date de sortie pour le 22 septembre 2023.

