Le spin-off Cara Dune du Mandalorian a été mis au rebut avant qu’un seul script ne soit écrit

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a révélé que Star Wars : Rangers of the Republic n’a jamais atteint un seul scénario.

De même que Le livre de Boba Fett et Ahsoka, un troisième spin-off annoncé pour Le Mandalorien était Star Wars : Les Rangers de la Nouvelle République, une série censée suivre le personnage de Cara Dune, jouée dans Le Mandalorien par Gina Carano avant d’être licenciée pour une série de tweets controversés. La fin de son contrat étant également confirmée pour l’empêcher d’apparaître dans d’autres projets Disney à l’avenir, il a été annoncé par la suite que le personnage ne serait pas refondu. Bien qu’il n’y ait eu aucune mention du spin-off proposé depuis mai de cette année, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en a finalement parlé et a révélé qu’il n’y avait même jamais eu de scripts écrits pour la série.

Lorsque Rangers de la Nouvelle République a été annoncée en décembre 2020, la série aurait dû être produite par Jon Favreau et Dave Filoni et aboutirait finalement à un croisement avec Le Mandalorien et ses autres retombées. En mai de cette année, il a été annoncé que la série n’était plus en développement, ce qui n’a surpris personne compte tenu des événements des mois précédents, et lors de son interview dans la nouvelle édition de Empire, Kennedy a donné une confirmation très courte et définitive du destin de la série, en disant: « Nous n’avions jamais écrit de scripts ou quoi que ce soit à ce sujet. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Certains fans espéraient que lorsque la série n’était pas en développement actif, cela aurait simplement pu signifier que la série était en veilleuse pendant qu’ils cherchaient quoi faire avec la propriété, mais il semble qu’il n’y ait aucun moyen de revenir en arrière. Rangers de la Nouvelle République, étant donné qu’il semble maintenant qu’il n’a jamais été vraiment là en premier lieu. Bien sûr, il y a de nombreux projets annoncés pour de grandes franchises qui, pour une raison ou une autre, tombent à l’eau, donc la perte de celui-ci n’est pas nouvelle dans le monde de Guerres des étoiles, et compte tenu de l’étendue des émissions auxquelles il serait connecté, en commençant Rangers de la Nouvelle République partir de zéro maintenant aurait probablement trop d’impact sur le rapprochement de tous les scénarios sans avoir à retarder l’autre série.

Il n’y a jamais eu de raison officielle pour l’abandon de la série, tout comme il n’a jamais été confirmé que Cara Dune aurait été le personnage central, mais compte tenu de la chronologie des événements depuis l’annonce de la série, jusqu’au départ de Carano de la franchise et l’annulation de le projet, il est à peu près certain que la série aurait donné au personnage de Gina Carano ses propres retombées et ne pourrait donc pas continuer sans elle.

Malgré cette nouvelle, il y a plein d’autres projets à garder Guerres des étoiles fans heureux, y compris le très attendu Obi Wan Kenobi spectacle à venir l’année prochaine et l’acolyte et Lando également en développement. En revanche, il a été récemment révélé que le projet Escadron Rogue Le film a été indéfiniment retardé en raison d’un désaccord entre le studio et la réalisatrice Patty Jenkins, qui a quitté le projet en leur disant de « prendre contact » une fois les problèmes internes résolus.





Mme Marvel obtient un nouveau costume dans la photo de tournage de The Marvels Les merveilles sont encore dans plus d’un an, mais une nouvelle image a révélé le dernier costume de Mme Marvel.

Lire la suite





A propos de l’auteur