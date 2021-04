Le spectaculaire Lost Soul Aside arrive sur PlayStation 5

Le compte Twitter officiel annonce l’arrivée de Lost Soul Aside sur PlayStation 5, un jeu vidéo qui a été présenté il y a quelques jours dans un gameplay étendu.

Lost Soul Aside arrive sur PlayStation 5, quelque chose qui a été chanté après un gameplay a été montré il y a quelques jours. Dans cette vidéo d’environ 18 minutes, un combat très fluide et spectaculaire a été vu, avec des dizaines d’effets graphiques et de flashs partout.

Rares sont ceux qui, en voyant le gameplay, ont pensé que cette démonstration ne fonctionnait pas sur une PlayStation 4 et oui sur une PlayStation 5. Aujourd’hui, nous devons atteindre la dernière console vidéo Sony grâce à une tweet du compte officiel de Lost Soul Aside. Ce que nous ne savons pas du tout, c’est la date de sortie. Aujourd’hui, le 19 avril 2021, c’est la conférence de presse sur la Chine, et il ne serait pas étrange que quelque chose d’autre soit annoncé ou que nous ayons une bande-annonce.

Nous sommes heureux d’annoncer officiellement aujourd’hui que Lost Soul Aside arrive également sur PlayStation 5. Nous espérons que vous avez hâte de jouer et nous apprécions votre soutien continu. pic.twitter.com/S8CKz14rec – Âme perdue de côté (@Lost_Soul_Aside) 29 avril 2021

Le jeu vidéo Lost Soul Aside était à l’origine développé par une seule personne. La première bande-annonce présentée a étonné tout le monde. Une seule personne était-elle vraiment capable de faire tout cela avec l’Unreal Engine? Le moteur graphique d’Epic Games est celui utilisé par Bing Yang pour son jeu. Au fil du temps, Sony est devenu l’exclusivité temporaire et d’autres membres ont également rejoint le développement.