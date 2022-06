Le spectacle de Wendy Williams se termine cette semaine après 13 ans

Après une course de 13 ans, Le spectacle de Wendy Williams se termine cette semaine. Tel que rapporté par Deadline, le tout dernier épisode du talk-show de longue durée sera diffusé le vendredi 17 juin. Wendy Williams ne sera pas personnellement présente, car elle a été absente cette saison en raison de problèmes de santé, bien que l’animatrice par intérim Sherri Shepherd enverra Williams avec une vidéo hommage spéciale.

« Le dernier épisode original de Le spectacle de Wendy Williams sera diffusé le vendredi 17 juin, avec un hommage vidéo à l’animateur emblématique. La série se termine après 13 années de syndication réussies », a déclaré un porte-parole de la série.

Le spectacle de Wendy Williamségalement appelé Wendylancé à l’origine en 2008. Pendant de nombreuses années, il avait servi de concurrent direct à Le spectacle d’Ellen DeGeneres, qui vient également de terminer sa propre course après 19 saisons. L’avenir de Wendy était en danger après que Williams ait pris un congé du talk-show l’année dernière en raison de ses problèmes médicaux. En février, il a été signalé qu’un nouveau talk-show mettant en vedette Sherri Shepherd reprendrait le créneau horaire de Le spectacle de Wendy Williams dans la saison 2022-23.

« Nous avons tous un grand amour et une affinité pour Wendy, qui est devenue une véritable icône au cours de ses 12 saisons incroyables en tant qu’animatrice solo d’un talk-show quotidien en direct sur » Hot Topics « et interviewant des célébrités », a déclaré Debar- Mercury a déclaré lors de l’annonce de la nouvelle : « Étant donné que Wendy n’est toujours pas disponible pour animer l’émission alors qu’elle poursuit son chemin vers la guérison, nous pensons qu’il est préférable que nos fans, stations et partenaires publicitaires commencent à faire cette transition maintenant. Nous espérons pouvoir retravailler avec Wendy à l’avenir et continuer à lui souhaiter un prompt et complet rétablissement.

Wendy Williams est loin d’avoir fini

Wendy Williams avait également publié sa propre déclaration expliquant qu’elle comprenait la décision commerciale de fermer Le spectacle de Wendy Williams. Elle a également souhaité bonne chance à Shepherd et a noté qu’elle était « incroyablement reconnaissante » d’avoir passé 13 ans avec la série et toutes les expériences qu’elle a apportées. Cela dit, elle laisse la porte ouverte à un retour à la télévision à un moment donné dans le futur après s’être d’abord concentrée sur sa santé.

« Ce fut une période difficile pour Wendy alors qu’elle s’occupe de ses problèmes de santé. Elle est incroyablement reconnaissante à Debmar-Mercury, à Sherri et à tous ceux qui ont soutenu la série tout au long de cette période », a lu une déclaration de Howard Bragman, porte-parole de Williams. « Elle, plus que quiconque, comprend la réalité de la télévision syndiquée – vous ne pouvez pas aller sur le marché et vendre une émission qui est La Peut-être Wendy Show. Elle comprend pourquoi cette décision a été prise d’un point de vue commercial, et Debmar-Mercury lui a assuré que si sa santé atteignait un point où elle pouvait à nouveau héberger et si son désir était qu’elle héberge à nouveau, elle serait de retour. à la télévision à cette époque.