Le spectacle de reconstitution des Goonies trouve une nouvelle maison à Disney +

Peut-être que cette série télévisée annulée sur Les Goonies être recréé va finir par arriver après tout. Auparavant, il avait été signalé que Fox avait commandé un pilote pour un potentiel Goonies spectacle de reconstitution. L’idée était que le spectacle suive un enseignant et trois étudiants alors qu’ils recréent le film emblématique du réalisateur Steven Spielberg. En fin de compte, Fox a refusé de commander le pilote en série.

Dans les coulisses, l’équipe derrière ce Goonies spectacle de reconstitution ont travaillé avec diligence pour trouver une autre maison pour le projet. Leurs prières ont été exaucées car la série est maintenant alignée sur Disney +. Officiellement intitulé Notre temps, Variety rapporte que la série ramènera la Donner Company et Amblin TV de Spielberg pour que cette émission se produise dans sa nouvelle maison.

« Sarah Watson a travaillé sans arrêt pour livrer ce script incroyable, nous avons fait lire notre table, puis le monde s’est arrêté pour COVID. Nous sommes donc revenus plusieurs mois plus tard et avons terminé le beau pilote, et c’était un casting incroyable, mais malheureusement un peu un peu trop jeune pour Fox », a déclaré Clancy Collins White, vice-président exécutif et responsable du développement chez Warner Bros. TV. « Et nous sommes donc immédiatement passés à la vitesse supérieure et avons frappé la ville avec. Nous n’avions encore rien en développement à Disney +. C’est un autre exemple de pouvoir tracer un chemin là où il n’y en avait pas en raison d’une grande histoire , un grand pilote, une grande série. L’accord a pris du temps à conclure, mais nous sommes vraiment ravis d’aller de l’avant. »





Le président de Warner Bros. TV Group, Channing Dungey, ajoute : « Si quelque chose se produit en cours de route, qu’il s’agisse d’un changement de régime, d’une perte d’intérêt pour un concept ou d’un changement de stratégie de programmation, nous allons trouver un nouvel endroit pour un projet de vivre et, espérons-le, de prospérer. En regardant les antécédents de Warner Bros. dans cet espace, j’ai été très enthousiaste à l’idée de participer et d’en faire partie. devoir dire ‘non, cela ne correspond pas à nos besoins, nous n’avons pas de place pour cela.’ Alors qu’ici, si nous tombons amoureux d’une idée, et que nous voulons la poursuivre, il n’y a pas de limite à notre passion. »

On ne sait pas à quel point le concept changera lorsqu’il sera rééquipé chez Disney +. Selon la ligne de connexion originale, le drame suivrait Stella Cooper, une femme « portant un lourd secret » qui prend du travail comme enseignante suppléante à son retour de New York dans sa ville natale. Lorsqu’elle rencontre trois jeunes étudiants avec de grands rêves de devenir cinéastes, elle devient inspirée et les rejoint dans leurs efforts pour développer un « remake incroyablement ambitieux plan par plan de l’un de leurs films préférés – Les Goonies. »





La mort de Richard Donner semblait sonner le glas des rumeurs selon lesquelles Les Goonies 2 se produirait également, bien que Corey Feldman nous ait dit que le projet pourrait encore arriver un jour si les bonnes personnes sont impliquées. Si ce nouveau spectacle est un succès pour Disney+, il ne pourra qu’aider les chances de Les Goonies 2 se faire. Notre temps n’a pas de date de sortie officielle pour le moment.





