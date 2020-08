Le spectacle de la Umbrella Academy a inspiré Gerard Way à continuer l’histoire d’un personnage

Saison 2 de Netflix L’Académie des parapluies renvoie les six frères et sœurs Hargreeves à une époque et à un endroit inconnus: Dallas, Texas dans les années 1960. Bien que ce choix de réglage puisse sembler aléatoire aux téléspectateurs de l’émission, les fans de la série de romans graphiques sauront que le deuxième volume est sous-titré «Dallas».

Mais comme avec la première saison, L’Académie des parapluies n’est pas une traduction directe de la bande dessinée de Gerard Way. Le décor – et l’assassinat de Kennedy – est peut-être tout ce que la deuxième saison de l’émission partage avec le deuxième volume du roman graphique.

Le showrunner Steve Blackman dit à Polygon que l’idée d’adapter directement le roman graphique a été écartée au début de la production, mais que travailler en étroite collaboration avec l’écrivain Way lui a permis de jouer avec les personnages et les concepts librement pour s’adapter à la télévision d’une manière qui garde l’esprit de le livre, sinon la livraison exacte.

Photo: Christos Kalohoridis / Netflix

«Très tôt, nous avons réalisé qu’il y avait une histoire de roman graphique, puis une histoire télévisée et que tout ne serait pas pareil. Mais ce qui est beau chez Gerard [Way] est-il très collaboratif. J’utilise le matériel source comme tremplin et je veux être très respectueux envers les fans », a expliqué Blackman lors d’un appel téléphonique avant la sortie de la saison 2. «J’adore trouver des moments et des histoires qui reflètent ce roman graphique. Mais la télévision est une bête différente et j’ai 10 heures pour raconter une histoire. Et dans une saison de notre émission, c’est 10 jours, donc je ne peux pas faire tout ce que fait le roman graphique. Je dois en quelque sorte me concentrer sur une ou plusieurs pièces en particulier que j’aime.

Dans la saison 2, Blackman a donné la priorité aux visuels emblématiques du roman graphique plutôt qu’à son adaptation beat pour beat. La conception du chef de la Commission AJ Carmichael, un poisson dans un réservoir propulsant un corps humain, était précisément quelque chose qu’il voulait clouer.

Parce que le roman graphique et la série sortent en même temps et en parallèle, il n’y a pas que la série Netflix tirée du roman graphique. Blackman dit que la collaboration avec Way est devenue une voie à double sens.

«Nous en sommes maintenant à un moment où les éléments que nous mettons dans la série télévisée inspirent parfois le roman graphique. Gerard est comme Oh, c’est vraiment cool. Je vais l’intégrer à l’histoire. Les deux univers se rejoignent, ce qui est merveilleux », a-t-il expliqué.

Il a spécifiquement souligné la façon dont l’émission de télévision utilise Ben, le sixième frère décédé avant les événements du roman graphique et de la série Netflix.

“Gerard a adoré la façon dont nous avons continué l’histoire de Ben avec lui étant l’ennemi de Klaus”, a déclaré Blackman. «L’ironie étant [Ben is the] caractère le plus intuitif, mais il a le pire traducteur de Klaus. Gerard aime vraiment ça et je pense qu’il travaille ça dans le roman graphique.

[Ed. note: The rest of this article contains huge spoilers for the end of the second season of The Umbrella Academy]

En ce qui concerne une troisième saison potentielle, Blackman dit que le grand cliffhanger de la deuxième saison a gesté il y a plus d’un an avec Way. Dans les derniers instants de la saison deux, les Hargreeves parviennent à revenir en 2019 – pour se rendre compte que quelque part en cours de route, ils ont modifié la chronologie, les laissant dans une version de 2019 où leur frère Ben est toujours en vie, Reginald Hargreeves n’a jamais les a rencontrés avant, et la Umbrella Academy s’appelle la Sparrow Academy. Blackman dit que c’était un vrai moment de synergie, où des idées que les deux avaient séparément se sont heurtées de manière excitante.

«C’est quelque chose dont j’ai parlé à Gerard il y a plus d’un an. C’est l’endroit où je sais qu’il va », a déclaré Blackman. «Il a déjà commencé dans le volume trois du roman graphique, qui est sorti. Nous en avons parlé à l’avenir. J’ai eu une idée similaire. Quand j’ai découvert qu’il faisait les Sparrows, j’étais vraiment excité. Je savais que je voulais vraiment aller quelque part avec.

Le troisième volume du roman graphique n’a pas la même configuration que les derniers instants de la saison 2, mais un quatrième volume – sous-titré Sparrow Academy – est en préparation. La série et la bande dessinée travaillent potentiellement vers la même idée – mais sans une date confirmée pour les prochaines tranches de l’un ou l’autre, il est très possible que la série télévisée vaincre les bandes dessinées, une énigme quiconque a prononcé “l’anime est en avance sur le manga »sait bien. Sauf, bien sûr, Way et Blackman semblent se contenter de rebondir des idées et de voir leurs propriétés respectives non pas comme des adaptations mais comme des interprétations l’une de l’autre.

L’Académie des parapluies la saison 2 est actuellement diffusée sur Netflix.