Le spectacle avec les théories extraterrestres les plus folles que vous n’entendrez jamais

Yves Saint Laurent MASCARA VOLUME EFFET FAUX CILS Mascara N°05 Bourgogne

LE N°1 DES MASCARAS*1 Depuis plus de 15 ans, Mascara Volume Effet Faux Cils reste plus que jamais la référence des mascaras volume. Souvent copié, jamais égalé, il est reconnu pour son volume intense, toujours impeccable jour après jour, allié à une formule soin pour nourrir les cils. Un mascara volume décliné en plusieurs couleurs : Noir Haute Densité (1), Brun Généreux (2), Bleu Extrême (3), Violet Fascinant (4), Bourgogne (5) et Nuit Intense (6). UNE FORMULE PERFECTIONNÉE POUR 9X PLUS DE VOLUME*2 &, 24H DE TENUE*3 En 2019, Yves Saint Laurent perfectionne son mascara iconique pour 9x plus de volume*2 &, 24h de tenue*3. Une formule soin enrichie en huile d'argan et infusée en extrait de noyer, des ingrédients naturels issus des Jardins YSL de l’Ourika, pour des cils nourris et plus souples*4 UNE BROSSE RÉVOLUTIONNAIRE Une brosse à double filaments souples et rigides qui permet une séparation cils à cils sans paquet, pour 9x plus de volume*2 et un effet faux cils garanti. ÉCRIN MODERNISÉ L’écrin Mascara Volume Effet Faux Cils a été modernisé avec un design plus moderne et couture. L'Or, conservé comme héritage de l'univers Yves Saint Laurent, se mêle désormais à l'Argent. L’ASTUCE DE NOTRE MAKE-UP ARTIST Pour réveiller votre regard, pensez à appliquer Touche Éclat le Stylo sur le coin de l’œil et l’arcade sourcilière. *1 Source : NPD France, Marques Prestige du marché sélectif, ventes en unités et en valeur sur les années 2019 et 2020. *2 Test instrumental sur 25 femmes. *3 Test consommateur sur 122 femmes. *4 Test consommateur sur 120 femmes.