Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie a été lancé 3 ans avant le lancement de Disney +

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie est presque là, mais malgré la présentation spéciale festive à venir près de deux ans après que Marvel a rompu son sceau Disney + avec WandaVision, Kevin Feige a récemment révélé qu’il avait été lancé beaucoup plus tôt. Selon le patron de Marvel, l’avant-dernière offre Marvel de James Gunn était le tout premier projet à être présenté pour une sortie sur Disney +, des années avant même le lancement de la plateforme.





La semaine prochaine, Star Lord, Drax, Mantis et le reste de l’équipe des Gardiens arriveront sur Disney + pour apporter un peu de joie dans une histoire de transition qui conduira les personnages à leur dernière sortie au cinéma l’été prochain. Cependant, cela a mis du temps à venir, car dans une nouvelle fonctionnalité de Marvel Entertainment, Feige a révélé que James Gunn avait en fait lancé l’idée d’un spécial vacances tout en travaillant sur Les Gardiens de la Galaxie vol.2 en 2016. Feige a dit :

« C’est la toute première chose conçue pour Marvel Studios pour Disney+. Sur le tournage du Vol. 2, James Gunn a dit que nous devrions faire un spécial vacances. Nous avons tous ri, nous avons pensé que ce serait génial. Et puis ils l’ont écrit en trois jours environ.

Malgré les premiers travaux de pitch et de script, il a fallu plusieurs années à Gunn pour apporter son Spécial vacances Gardiens de la Galaxie à la vie, et il y avait quelques facteurs différents qui ont causé ce long retard. Cela l’a non seulement placé bien derrière certaines grandes séries Marvel, mais aussi la récente présentation spéciale de Loup-garou de nuit.





Qu’est-ce qui a retardé si longtemps le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie ?

Bien sûr, il s’est passé beaucoup de choses entre la sortie en 2016 de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et maintenant. Cela incluait le renvoi et la réembauche de James Gunn par Disney, ce qui l’a amené à sauter à Warner Bros. pour apporter La brigade suicide de retour pour une deuxième sortie, et bien sûr la pandémie de Covid, qui a retardé bon nombre de projets.

James Gunn n’a essentiellement pas commencé la production sur le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie jusqu’à ce qu’il commence à filmer Gardiens de la Galaxie Vol.3. Bien qu’il soit logique que le scénariste / réalisateur veuille mettre les deux projets dos à dos pour la continuité et la facilité de tournage, cela signifie que la présentation spéciale n’est peut-être pas exactement la même qu’elle l’aurait été si elle avait été faite à l’époque de Gunn. l’a lancé.

Alors que Gunn se dirige maintenant vers le poste de PDG de DC Studios, il semble qu’il y ait très peu de chances qu’il travaille à nouveau avec Marvel dans un proche avenir. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera son dernier film dans le MCU, et ce sera également la dernière fois pour certains membres de l’équipe des Gardiens. Dans cet esprit, de nombreux fans de Marvel seront prêts à savourer un voyage amusant et plein d’aventures avec les Gardiens avant leurs derniers rôles émouvants au cinéma en 2023.

La Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sort sur Disney+ le 25 novembre uniquement sur Disney+