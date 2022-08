Le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie sera l’épilogue de la phase 4 du MCU

L’écrivain et réalisateur James Gunn clarifié où exactement le nouveau spécial de Noël sera situé »Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie » dans la chronologie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Répondant à un fan via Twitter, Gunn a précisé que le spécial de Noël s’intégrera entre les événements de »Panthère noire : Wakanda pour toujours », à la fin de la Phase 4, et »Ant-Man et la Guêpe : Quantumania », le début de la phase 5.

Gunn a écrit sur Twitter, « Le spécial de Noël des Gardiens est l’épilogue de la phase 4 », en réponse à la question des fans. Le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie a été annoncé en décembre 2020 par le président de Marvel Studios, Kévin Feig. Dans un autre tweet récent, Gunn a déclaré que la spéciale n’est pas seulement un « épilogue » pour la phase 4, mais qu’elle se déroulera spécifiquement entre « Thor : Love and Thunder » et « Guardians of the Galaxy Vol. 3 ».

Vous pourriez également être intéressé par : Qui réalisera ‘Avengers : The Kang Dynasty’ et ‘Avengers : Secret Wars’







Le réalisateur a également déclaré que tous les Gardiens ne participeront pas à la spéciale de 40 minutes, mais qui reprendra exactement son rôle au sein du MCU n’a pas encore été confirmé. Gunn a également récemment précisé que si les Gardiens apparaissent dans « Thor : Love and Thunder » Taika Waititi, cela n’affectera en rien l’histoire du tome 3. « J’ai écrit le scénario du Vol. 3 sans penser que les Gardiens allaient un jour être avec Thor, donc l’histoire n’a pas été affectée », a-t-il déclaré.

Il semble que le voyage de Gunn avec les « Gardiens de la Galaxie » se terminera avec le troisième opus, comme le réalisateur qui a réalisé les deux films des Gardiens en 2014 et 2017, a déclaré à plusieurs reprises que ce sera la dernière fois que nous verrons cette équipe de Gardiens s’est unie, bien qu’on ne sache toujours pas si Star Lord ou un autre des personnages de la saga continuera à apparaître dans l’UCM.

Vous pourriez également être intéressé : Black Bolt réapparaîtra-t-il dans l’UCM ? Ceci dit Anson Mount

En mai 2022, Gunn a partagé un article documentant le dernier coup qu’il a tourné pour son dernier opus de la trilogie des Gardiens. « C’était un plan facile de Rocket assis, d’abord avec Sean Gunn, puis plus rien, c’était fini, il m’a fallu tout de moi pour ne pas fondre en larmes sur-le-champ », a écrit le réalisateur.

»The Guardians of the Galaxy Holiday Special » arrivera en décembre 2022 sur Disney+tandis que le tome 3 sortira en salles en 2023.