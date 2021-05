Le spécial retrouvailles Friends a repris tous les looks de la semaine dans le catalogue HBO Max. Les retrouvailles des stars de la distribution après 17 ans faisait fureur avant, pendant et après le lancement du service de streaming. L’attente générée a été traduite en chiffres et les premières marques de données le public élevé qu’il avait. Cependant, il existait un film qui a surpassé l’émission sur la même plateforme. Vue!

Variety a rapporté que la première du 27 mai avait été vue par 29% des familles qui s’abonnent à HBO Max. Les données collectées par le fournisseur d’analyse, TVision, ont indiqué que 55,4% des fans étaient des femmes et que l’âge moyen était 44,5 ans. Les statistiques mettent en chiffres le succès de la spéciale, bien qu’il y ait eu un autre lancement avec de meilleures marques.







Le spécial Friends était une fureur du public, mais un film l’a surpassé

Wonder Woman 1984 j’arrive 32% des ménages qui présentent la plate-forme à leur arrivée le 25 décembre 2020. Nielsen a également ajouté qu’il s’agissait du titre le plus choisi en Amérique au cours de la semaine de sa sortie avec rien de moins 2,3 milliards de minutes regardées.

Si vous comparez l’offre spéciale Friends avec d’autres versions attendues, vous pouvez voir à quel point il est difficile d’accéder à ces données: WandaVision avait 34% sur Disney +, Mortal Kombat atteint 16% sur HBO Max, Le conte de la servante j’arrive à 8% sur Hulu et Mare d’Easttown ont à peine récolté 1% sur HBO.

L’étude publiée par Variety comprend uniquement les téléviseurs connectés à Internet, à l’exception des ordinateurs et des appareils mobiles. Au total, environ 25 000 titres sont suivis par 5 000 foyers américains. L’analyse porte sur le comportement d’environ 14 000 personnes.

Quelles sont les notes de Friends: The Reunion?

IMDB: 8,6 / 10

Tomates pourries: 68%

Métacritique: 65/100

Tomatazos: 76%