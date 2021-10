Le spécial du Nouvel An Peanuts pour Auld Lang Syne arrive sur Apple TV + en décembre

Charlie Brown et ses amis reviennent cette saison des fêtes sur Apple TV+. Le streamer a officiellement annoncé Pour Auld Lang Syne, un nouveau Cacahuètes spécial issu du partenariat d’Apple avec WildBrain, résultant en Cacahuètes devenir exclusif au service. Débuts le 10 décembre, Pour Auld Lang Syne est aussi le premier Cacahuètes spécial de ne pas inclure « Charlie Brown » ou « Snoopy » dans le titre.

Dans Pour Auld Lang Syne, les « Cacahuètes un gang vit un Noël décevant parce que grand-mère ne peut pas lui rendre visite, Lucy décide de se lancer la meilleure fête de réveillon du Nouvel An de tous les temps, tandis que Charlie Brown a du mal à accomplir une seule de ses résolutions avant que l’horloge ne sonne minuit. Cacahuètes spécial pour honorer la Saint-Sylvestre, après la diffusion de Bonne année, Charlie Brown sur CBS en 1986.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau spécial animé est basé sur le classique de Charles M. Schulz Cacahuètes Bande dessinée. WildBrain Studios produit. Pour Auld Lang Syne vient d’une histoire d’Alex Galatis et Scott Montgomery, et est écrit par Galatis, Montogomery et Clay Kaytis. Kaytis a également été directeur. Craig Schulz, Bryan Schulz, Cornelius Uliano sont producteurs exécutifs aux côtés de Paige Braddock pour Charles M. Schulz Creative Associates, et Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi et Anne Loi pour WildBrain Studios. James Brown produit, Timothy Jason Smith est producteur de pré-production et Cassie Price est productrice associée, le tout pour WildBrain.

Apple TV + sert également de maison de diffusion en continu des dernières itérations du Cacahuètes série avec les titres classiques tous ensemble dans une bibliothèque. Une partie de l’accord avec WildBrain, qui a été conclu l’année dernière, comprend également des plans pour développer d’autres nouveaux spéciaux liés à différents thèmes pour le Cacahuètes enfants à découvrir. A l’ordre du jour d’autres Cacahuètes spéciaux qui aborderont la fête des mères, le jour de la Terre et la rentrée scolaire.

Le service de streaming héberge également le documentaire du 70e anniversaire Qui es-tu, Charlie Brown ? avec le doc Cacahuètes dans l’espace : Les secrets d’Apollo 10. Cette année, le nouveau spectacle de la franchise, Le spectacle Snoopy, a également fait ses débuts sur Apple TV+, suite à l’arrivée de Snoopy dans l’espace en 2019. Pendant ce temps, classique Cacahuètes les spéciaux seront disponibles en streaming sur le service de streaming.

Lorsqu’il a été annoncé qu’Apple TV+ devenait la maison de Cacahuètes, de nombreux fans avaient publiquement fustigé la société pour avoir retiré Charlie Brown et ses amis de la télévision. Pendant des décennies, c’était une tradition familiale de regarder des émissions spéciales comme Un Thanksgiving Charlie Brown à la télévision pendant la période des fêtes, et des pétitions ont été lancées pour qu’Apple continue de diffuser les émissions à la télévision comme avant. Ce fut un mouvement réussi car Apple autorisera certaines émissions spéciales à être diffusées à la télévision à certains moments.

C’est la grande citrouille, Charlie Brown, Un Thanksgiving Charlie Brown, et Un Noël Charlie Brown seront diffusés cet automne, mais ils seront également disponibles gratuitement sur PBS. C’est la grande citrouille, Charlie Brown diffusé sur PB et PBS Kids le 24 octobre, suivi de Un Thanksgiving Charlie Brown le 21 novembre et Un Noël Charlie Brown le 19 décembre. Quant à la nouvelle spéciale, Pour Auld Lang Syne, qui fera ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 10 décembre. Cette information nous vient de Yahoo Entertainment.

Sujets : Arachides