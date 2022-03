Le spécial des fêtes des Gardiens de la Galaxie mettrait en vedette Kevin Bacon

Fans de la gardiens de la Galaxie Les films se souviendront qu’à un moment donné, Star-Lord de Chris Pratt a déclaré Kevin Bacon comme l’un des plus grands héros de la Terre, et il semble que cela pourrait amener Bacon à rejoindre les Gardiens dans leur prochain Holiday Special plus tard cette année. De nouveaux rapports suggèrent que Bacon a été vu sur le plateau, et bien qu’il n’y ait aucune indication exacte de laquelle gardiens de la Galaxie projet Bacon pourrait apparaître dans, une référence aux décorations de Noël en fait un bon cri pour le spécial Disney + de cette année.

Les détails de l’apparition de Bacon sur le plateau où Spécial vacances Gardiens de la Galaxie des reprises ont apparemment lieu autour du tournage en cours du troisième film des Gardiens ont été partagées entre une foule de détails par l’utilisateur de Reddit CassandraOracle, qui a observé le tournage à Atlanta, en Géorgie, la semaine dernière. Ils ont fait plusieurs références à la double cascade de Drax (Dave Bautista) sur le plateau, une séquence d’action impliquant des voitures de police de Beverley Hills et un badge d’équipage indiquant « Hot Christmas », le titre de travail supposé pour le Holiday Special. Bien qu’ils ne prétendent pas avoir vu Bacon personnellement, la note que « Word on the set was Kevin Bacon is in the scene. »

Bien qu’il n’y ait probablement aucune confirmation de cela rendue officielle avant les premières de Holiday Special en décembre, le spectacle semblant être la première aventure solo des Gardiens à se dérouler sur Terre, alors une apparition de Kevin Bacon semble être quelque chose qui conviendrait certainement. avec la continuité de la série et pourrait offrir une petite rencontre amusante entre les Gardiens et le « héros » de la Terre.

Kevin Bacon a précédemment laissé entendre qu’il aimerait faire partie d’un projet Guardians







Comme de nombreuses stars hollywoodiennes, Kevin Bacon a exprimé son intérêt à faire partie du MCU, surtout lorsqu’il a découvert qu’il avait déjà été présenté grâce au namedrop original du film. L’année dernière, Bacon a révélé: «Quand j’ai vu gardiens de la Galaxie, je suis allé le voir sans savoir qu’on me parlait. C’était un après-midi à New York, j’étais sur la 67e rue et j’y suis allé seul, comme je le fais souvent… Je me suis dit : « Putain de merde. Ils parlent de moi. Est-ce que vous comprenez ça ? Écoute, j’adore l’idée. J’aimerais en faire partie.

James Gunn a promis que les fans vont se régaler lorsque le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie vient à Disney +, et avec la promesse de quelques « grands nouveaux personnages MCU » pour démarrer, le scénariste / réalisateur commence déjà à créer le battage médiatique pour ce qu’il appelle « la plus grande chose » qu’il ait jamais faite. Il a précédemment déclaré: « Le spécial vacances est la plus grande chose que j’ai jamais faite dans ma vie. C’est totalement ridicule, et chaque jour nous ne pouvons pas croire que nous y parvenons. Nous l’aimons tous complètement. C’est différent de tout ce que quelqu’un a jamais vu auparavant. J’ai hâte que les gens le voient. »

le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie sera présenté en première sur Disney + en décembre, avant Gardiens de la Galaxie Vol.3 en mai 2023.





Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie présentera de nouveaux héros MCU

