Le Space Shooter Everspace 2 arrive sur Steam le 18 janvier

Everspace 2 a ressemblé à un jeu de tir spatial très compétent, avec des tonnes d’éléments de RPG qui devraient donner aux joueurs beaucoup de choses à faire et à explorer. Malheureusement, ceux qui attendent anxieusement un Vapeur La version Early Access a dû tempérer leurs attentes.

La version Steam a été repoussée à plusieurs reprises, mais finalement, il semble que le développeur Jeux de sébaste a remis les choses sur la bonne voie pour bien commencer la nouvelle année. 2020 a été une année assez brutale pour la plupart des choses considérées, il est donc difficile de leur reprocher de ne pas être en mesure de respecter le calendrier prévu à l’origine. Tout le monde semble avoir été dans le même bateau.

Comme indiqué dans une nouvelle bande-annonce d’accès anticipé, Everspace 2 sera disponible à partir du 18 janvier. La route a été longue pour en arriver là, mais l’attente pourrait valoir la peine de découvrir une épopée spatiale captivante remplie de possibilités illimitées.

Sur papier, Everspace 2 semble avoir suffisamment d’éléments pour rivaliser avec les gros chiens déjà dans cet espace. Vous avez vos combats aériens spatiaux rapides qui vous donnent la chance de mettre en œuvre toutes sortes d’armes, de compétences et de ressources dans chaque bataille.

Les planètes fabriquées à la main que vous pourrez explorer semblent être une bonne pause dans les combats spatiaux que vous ferez pour gagner un look épique. Everspace 2 a même une campagne d’histoire qui verra les joueurs faire des quêtes et se lier d’amitié avec des PNJ, qui peuvent en fait avoir un impact sur le résultat de la fin. Cela devrait ajouter au suspense et rendre les joueurs prudents quant à savoir avec qui ils décident de devenir ami.

Cela donne aux fans en herbe de quoi s’exciter Everspace 2. Si vous voulez voir quelle action vous attend pour l’accès anticipé sur Steam, profitez de la bande-annonce ci-dessus. Il est clair que le développeur vous a fourni de nombreux systèmes pour vous tenir occupé à mesure que le jeu mûrit tout au long de 2021.

Si vous aimez l’exploration spatiale, la construction de vos armes et le perfectionnement des vaisseaux spatiaux, alors Everspace 2 a beaucoup en réserve. Espérons que cela répond aux attentes élevées que beaucoup ont fixées sur ce titre depuis que la campagne Kickstarter est entrée en vigueur.

Le développeur veut fournir quelque chose qui en vaut la peine et peut-être qu’il peut considérer qu’il a eu un peu plus de temps pour affiner les systèmes et étoffer les aspects restants du développement. Dans quelques semaines, nous le découvrirons d’une manière ou d’une autre.